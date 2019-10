Electricite de France : L'Etat réfléchirait à la construction de six nouveaux réacteurs EPR

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement a envoyé une lettre au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, lui donnant une feuille de route précise pour être en mesure de répondre à l'exécution d'un programme de construction de six nouveaux réacteurs EPR, rapporte lundi Le Monde dans son édition électronique.

Dans ce courrier, que le journal dit s'être procuré, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Economie, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, évoquent "trois paires de réacteurs sur trois sites distincts", la construction de chaque paire devant être "espacée de quatre ans et les tranches au sein d'une même paire de dix-huit mois".

Contacté par Le Monde, le ministère de la Transition écologique et solidaire assure que "cette lettre de mission ne présage en rien les décisions qui pourraient être prises après mi-2021" et affirme que le fait de mentionner la construction de six réacteurs EPR constitue uniquement "une hypothèse de travail".

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, EDF n'était pas disponible dans l'immédiat pour apporter un commentaire.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Site Internet:

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/14/nucleaire-comment-le-gouvernement-travaille-en-catimini-a-la-construction-de-six-nouveaux-epr_6015478_3234.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire