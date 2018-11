Electricite de France : L'activité d'EDF surprend favorablement les analystes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF abandonne 0,58% à 15,45 euros malgré un chiffre d'affaires neuf mois et des perspectives jugés globalement encourageants. Cette absence de réaction positive pourrait s'expliquer par une note prudente de Kepler Cheuvreux. Le courtier reconnaît la performance du groupe public mais continue de juger l'investissement risqué. Il rappelle que la hausse récente du titre (+29% au troisième trimestre) est liée à la progression des cours de l’électricité (+20% au troisième trimestre) et à la spéculation concernant les futurs choix énergétiques du gouvernement français.Dans ce cadre, l’intermédiaire a confirmé sa recommandation Réduire et son objectif de cours de 11,50 euros.Un avis que ne partagent ni JPMorgan, ni Jefferies. Ces derniers ont en effet confirmé leur recommandation d'Achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 20 euros pour JPMorgan et de 17,50 euros pour Jefferies.JPMorgan rappelle notamment que la longue attente du Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) devrait prendre fin d'ici quelques semaines.L'analyste s'attend à ce que l'Etat annonce le rallongement de la durée de vie de réacteurs nucléaires et qu'il évoque la scission des activités nucléaires d'EDF. Ces deux annonces constituent selon lui un catalyseur clef du titre.Dans l'immédiat, les deux bureaux d'études ont salué la croissance organique de 5,3% du chiffre d'affaires neuf mois à 49,592 milliards d'euros. Jefferies observe que cette performance traduit une accélération des ventes du groupe au troisième trimestre dans la mesure où la croissance organique était ressortie à seulement 4% au premier semestre.Concernant la rentabilité, JPMorgan estime que la robustesse de la production hydraulique, la bonne contribution d'Edison, la filiale italienne du groupe, et les solides résultats du trading devraient plus que compenser la légère révision à la baisse de la production nucléaire française (393-396 TWh en 2018, contre 395 TWh attendus auparavant).