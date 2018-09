Electricite de France : La Fondation Abbé Pierre et EDF, partenaires depuis 10 ans pour lutter contre la précarité énergétique

La Fondation Abbé Pierre est engagée dans la lutte contre le mal-logement et, depuis 2005, s'emploie à développer la production de logements abordables et économes en énergie sur l'ensemble du territoire. Depuis 2008, le Groupe EDF s'est associé à cette initiative par un soutien financier au programme « 2000 Toits pour 2000 Familles » puis, en 2012, au programme « Toits d'Abord ».

EDF et la Fondation Abbé Pierre renouvellent aujourd'hui leur partenariat jusqu'en 2020 pour donner de nouveaux moyens d'agir au programme « Toits d'Abord ». Soutenu par les pouvoirs publics, ce programme vise à rénover de nouveaux logements destinés aux ménages les plus modestes, avec le concours des associations et des bailleurs sociaux. Le but est de transformer chaque année 600 logements mal isolés et fortement consommateurs d'énergie, en logements d'insertion à haute performance énergétique et environnementale.

Depuis 2008, plus de 5 800 logements ont pu bénéficier, grâce à la Fondation Abbé Pierre et EDF, d'un soutien financier - près de 48 M€ investis sur la période - pour des travaux de rénovation qui permettent aux locataires de ces logements de réaliser en moyenne 63% d'économies d'énergie, soit une économie de l'ordre de 900 euros par an sur la facture.

A l'occasion de cette signature et des 10 ans de travail en commun, Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre et Fabrice Gourdellier, Directeur Clients Particuliers d'EDF, ont visité une Pension de famille à Paris bénéficiaire du programme et ont pu en mesurer concrètement les effets positifs avec les résidents et échanger autour de nouvelles pistes d'actions.

Le partenariat d'EDF aux côtés de la Fondation Abbé Pierre est tout à fait naturel pour l'entreprise. Depuis près de 30 ans, le Groupe EDF est engagé au quotidien pour accompagner ses clients en situation de précarité. Les 5000 conseillers d'EDF, tous basés en France, sont spécialement formés au traitement des demandes des clients les plus démunis. Chaque année, près de 50 000 ménages modestes bénéficient d'un accompagnement spécifique sur la maîtrise de leur consommation d'énergie : éco-gestes personnalisés, modalités de paiement adaptées, conseil tarifaire. Plus de 375 000 demandes de travailleurs sociaux sont également prises en charge par les équipes solidarité d'EDF chaque année.

Pour Fabrice Gourdellier, Directeur Clients Particuliers d'EDF : « Le renouvellement de notre partenariat avec la Fondation Abbé Pierre s'inscrit dans notre ADN. Chez EDF, nous sommes engagés en faveur des ménages les plus modestes pour un habitat toujours plus économe en énergie. Notre objectif est que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant dans une situation de fragilité sociale. 300 conseillers EDF sont mobilisés au quotidien pour accompagner et conseiller ces ménages dans la maîtrise de leurs consommations d'énergie.».

Pour Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre : « Il est primordial pour la Fondation Abbé Pierre, d'agir concrètement pour lutter contre la précarité énergétique et faire reculer le mal-logement. L'engagement continu d'EDF à nos côtés est déterminant : il renforce durablement les moyens que nous déployons pour soutenir la création de logements abordables et performants énergétiquement, au profit de personnes vivant dans la rue, hébergées, ou logées dans des conditions financières ou de confort très difficiles ».