Electricite de France : La Métropole Nice Côte d’Azur choisit deux filiales du groupe EDF pour étendre son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques

A l'occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Président délégué de la Région-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Jean-Bernard Lévy, Président Directeur-Général du groupe EDF, ont officialisé l'attribution au groupement CITELUM / IZIVIA1 du marché pour l'extension et l'exploitation du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'échelle de la Métropole. Ce marché sera d'une durée de deux ans reconductibles.

Dans le cadre de ce contrat et en parallèle du lancement d'un label auto partage, 280 bornes du réseau Autobleue2 seront modernisées avec des prises nouvelle génération permettant à tout type de véhicules électriques de se recharger. 73 bornes complémentaires seront également installées, ce qui portera l'ensemble du réseau à 500 points de charge au total et permettra d'obtenir un maillage complet sur les 49 communes de la Métropole. D'ici fin 2019, le nombre de bornes à recharge rapide sera multiplié par trois, 20 bornes à recharge semi rapide seront installées et 15 nouvelles bornes seront installées dans les parkings relais, à proximité des stations de tramway.

L'offre de recharge qui ira ainsi de la recharge normale à la recharge rapide, permettra de satisfaire l'ensemble des usages et des besoins des conducteurs de véhicules électriques. Les bornes seront accessibles avec le Pass Nice Métropole ou en interopérabilité avec le Pass IZIVIA3.

La mise en oeuvre de ce contrat sera portée par IZIVIA et CITELUM, deux filiales du groupe EDF respectivement spécialistes de la mobilité électrique et des services énergétiques pour la ville. Dans le cadre de ce contrat, IZIVIA sera en charge de la supervision et de l'exploitation technique du réseau, de la mise en place du service de recharge aux usagers via la création d'une plateforme web et d'une appli mobile ainsi que de la relation aux utilisateurs (service client, hotline et dépannage). CITELUM sera en charge du suivi et de la maintenance des bornes de recharge ainsi que du déploiement des 73 bornes complémentaires du réseau existant.

Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur a déclaré : « Par l'élaboration de notre deuxième Plan Climat, actuellement en cours, j'ai engagé la Métropole Nice Côte d'Azur dans une démarche ambitieuse de transition énergétique et de réduction de notre empreinte carbone. J'entends tout mettre en oeuvre, par l'établissement d'un mix énergétique plus équilibré notamment, à inciter nos citoyens à adopter une mobilité durable, plus propre, et à les inviter à envisager d'autres modes de déplacement.

Je suis heureux de ce partenariat avec EDF, groupe fleuron de notre industrie française, qui va nous permettre d'accélérer dès les prochaines semaines le déploiement des véhicules électriques sur notre territoire.»

Jean-Bernard Lévy, Président Directeur-Général du groupe EDF a déclaré : « Le groupe EDF est heureux d'accompagner la Métropole Nice Côte d'Azur dans son objectif d'accélérer le développement de la mobilité électrique sur son territoire. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport est un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la qualité de l'air de nos villes. Avec le Plan Mobilité Electrique, EDF vise le déploiement de 75 000 bornes et la fourniture en électricité bas carbone de 600 000 véhicules électriques, en France et sur ses trois plus grands marchés européens à l'horizon 2022, créant ainsi les conditions d'une mobilité propre, partout et pour tous. »