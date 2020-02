Electricite de France : La présentation du 14 février 2020 0 14/02/2020 | 10:32 Envoyer par e-mail :

RÉSULTATS ANNUELS 2019 AVERTISSEMENT Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d'EDF ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l'utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu. Le présent document peut contenir des objectifs ou des prévisions concernant la stratégie, la situation financière ou les résultats du groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date du présent document mais qui peuvent s'avérer inexactes et qui sont en tout état de cause soumises à des facteurs de risques et incertitudes. Il n'y a aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus comprennent notamment la réussite des initiatives stratégiques, financières et opérationnelles d'EDF fondées sur le modèle d'opérateur intégré, l'évolution de l'environnement concurrentiel et du cadre réglementaire des marchés de l'énergie, et les risques et incertitudes concernant l'activité du Groupe, sa dimension internationale, l'environnement climatique, les fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, les évolutions technologiques, l'évolution de l'activité économique. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document d'Enregistrement Universel (URD) d'EDF déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 juillet 2019, consultable en ligne sur le site internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org ou celui d'EDF à l'adresse www.edf.fr. EDF ne s'engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation. RÉSULTATS ANNUELS 2019 2 RÉSULTATS ANNUELS 2019 Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général 3 TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS 2019 SONT ATTEINTS RÉALISÉ 2019 EBITDA 16,7 Mds€ RÉDUCTION DES CHARGES 1,2 Md€ OPÉRATIONNELLES (1) vs. 2015 INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX (2) 13,9 Mds€ CASH FLOW 1,8 Md€ hors HPC et Linky ENDETTEMENT FINANCIER 2,46x NET/EBITDA CESSIONS GROUPE ~0,5 Md€ réalisés (3) OBJECTIFS 16 - 16,7 Mds€ ~1,1 Md€ 15 Mds€ 0,6 Md€ ≤ 2,7x 2 à 3 Mds€ pour 2019 -2020      En cours DIVIDENDE PROPOSÉ : 0,48 €/action taux de distribution de 45 %(4) Pour un objectif de taux de distribution de 45-50 % (4) Somme des charges de personnels et des autres consommations externes. À périmètre, normes et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services. Investissements nets totaux, hors acquisitions et « Cessions Groupe 2019-2020 ». Ne tient pas compte des accords engageants de cession signés (activité E&P d'Edison). Taux de distribution du résultat net courant ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. RÉSULTATS ANNUELS 2019 4 FAITS MARQUANTS CLIENTS ET SERVICES : RENOUVELLEMENT DE LA GAMME D'OFFRES ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AVANCEMENT DES 3 GRANDS PLANS : SOLAIRE, STOCKAGE ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE NUCLÉAIRE : ÉTAPES INDUSTRIELLES MAJEURES ET CONSULTATION SUR LA RÉGULATION INTERNATIONAL : DÉVELOPPEMENT SÉLECTIF & ABOUTISSEMENT DE GRANDS PROJETS HYDRAULIQUES ENEDIS : CONSOLIDATION DE L'ANCRAGE TERRITORIAL ET DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME LINKY RÉSULTATS ANNUELS 2019 5 CLIENTS ET SERVICES : RENOUVELLEMENT DE LA GAMME D'OFFRES ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL GAMME D'OFFRES RENOUVELÉE ET INNOVANTE EN FRANCE CROISSANCE DANS LES SERVICES Parts de marchés France estimées

0,6 Md€

≤ 2,7x 2 à 3 Mds€ pour 2019 -2020      En cours DIVIDENDE PROPOSÉ : 0,48 €/action taux de distribution de 45 %(4) Pour un objectif de taux de distribution de 45-50 % (4) Somme des charges de personnels et des autres consommations externes. À périmètre, normes et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services. Investissements nets totaux, hors acquisitions et « Cessions Groupe 2019-2020 ». Ne tient pas compte des accords engageants de cession signés (activité E&P d'Edison). Taux de distribution du résultat net courant ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. RÉSULTATS ANNUELS 2019 4 FAITS MARQUANTS CLIENTS ET SERVICES : RENOUVELLEMENT DE LA GAMME D'OFFRES ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AVANCEMENT DES 3 GRANDS PLANS : SOLAIRE, STOCKAGE ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE NUCLÉAIRE : ÉTAPES INDUSTRIELLES MAJEURES ET CONSULTATION SUR LA RÉGULATION INTERNATIONAL : DÉVELOPPEMENT SÉLECTIF & ABOUTISSEMENT DE GRANDS PROJETS HYDRAULIQUES ENEDIS : CONSOLIDATION DE L'ANCRAGE TERRITORIAL ET DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME LINKY RÉSULTATS ANNUELS 2019 5 CLIENTS ET SERVICES : RENOUVELLEMENT DE LA GAMME D'OFFRES ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL GAMME D'OFFRES RENOUVELÉE ET INNOVANTE EN FRANCE CROISSANCE DANS LES SERVICES Parts de marchés France estimées à 77,7 % pour le segment B2C et 56,9 % pour le segment B2B

à 77,7 % pour le segment B2C et 56,9 % pour le segment B2B Élargissement de la gamme d'offres :

Lancement de « Mes Jours Zen », offre d'électricité adaptée aux nouvelles habitudes de consommation Signature des 1ers contrats d'achat d'électricité à LT (PPA) pour le segment B2B en France (Metro, Société Générale,…) « Mon soleil & moi » : 10 000 installations PV réalisées dont plus de 5 000 sur 2019

Succès des offres de marché : plus de 550 000 clients électricité résidentiels en France

Plus de 1,5 million clients gaz résidentiels

Hydrogène : premiers succès commerciaux par Hynamics

premiers succès commerciaux par Hynamics Acquisition de la société Breathe par Dalkia et EDF Energy (via Imtech) : spécialiste de la performance énergétique au Royaume-Uni - CA de 15 M£ en 2018

(via Imtech) spécialiste de la performance énergétique au Royaume-Uni - CA de 15 M£ en 2018 Renouvellement ou signature de nouveaux contrats chez Dalkia (réseau de chauffage urbain de Grande Ile à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne; contrat de performance énergétique sur 26 sites de Safran)

(réseau de chauffage urbain de Grande Ile à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne; contrat de performance énergétique sur 26 sites de Safran) Lancement de la plateforme de services « IZI by EDF » pour les particuliers et les petits professionnels et intégration en 2020 de MyChauffage pour renforcer l'offre du Groupe sur les équipements de chauffage et les pompes à chaleur RÉSULTATS ANNUELS 2019 6 ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (1) DOUBLEMENT DES CAPACITÉS MISES EN CONSTRUCTION (ÉOLIEN ET SOLAIRE) SUCCÈS OFFSHOREMAJEURS + DE 2 GW DE PROJETS OFFSHORE EN DÉVELOPPEMENT OU EN CONSTRUCTION

DE PROJETS OFFSHORE EN DÉVELOPPEMENT OU EN CONSTRUCTION EDF LEADER EN FRANCE AVEC 4 APPELS

D'OFFRES SUR 7 REMPORTÉS AVANCÉES DANS L'HYDRAULIQUE x24,4 GW 2,2 GW DE PROJETS OFF-SHOREEN DÉVELOPPEMENT OU EN CONSTRUCTION SUCCÈS DANS L'OFFSHOREEN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI Saint-Nazaire (480 MW)

(480 MW) 1 er parc of f shor e en France, construction lancée

Neart na Gaoithe (UK) (450 MW )

Lancement de la construction du parc éolien en mer avec le nouveau partenaire irlandais ESB

MISE EN SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA COCHE EN FRANCE (240 MW ) 2018 2019 Dunkerque (~ 600 MW)

- Appel d'offres remporté devant 6 autres compétiteurs ET DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OFFSHORE États-Unis : projet Atlantic Shores (potentiel de 2 GW)

(potentiel de 2 GW) Irlande : projet Codling (potentiel d'1 GW)

(potentiel d'1 GW) Chine : projets Dongtai IV et V (500 MW) EDF : NOUVEAU GREEN BOND FRAMEWORK RÉSULTATS ANNUELS 2019 (1) Le groupe EDF poursuit un modèle de développement qui s'appuie sur des partenariats. Tous les projets ne seront pas nécessairement consolidés en intégration globale. 7 LE PLAN SOLAIRE FRANÇAIS FORTE ACCÉLÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SOLAIRE PV OBJECTIF ÊTRE LE LEADER EN FRANCE DÉTENIR 30% DE PARTS DE MARCHÉ EN 2035 ~ 1 GW / an À DÉVELOPPER EN MOYENNE ENTRE 2020 ET 2028 (1) PRÉPARATION DU PLAN SOLAIRE BIEN LANCÉE c.2000 ha X7VS 2017 TERRAINS SÉCURISÉS c.500 MWc X5VS 2017 AUTORISÉS 23 projets X6VS 2017 CRE REMPORTÉS EN 2019 POUR 180 MWc Acquisition PORTEFEUILLE DE RÉALISÉE EN 2019 PROJETS c.1 GW Le groupe EDF poursuit un modèle de développement qui s'appuie sur des partenariats. Tous les projets ne seront pas nécessairement consolidés en intégration globale. RÉSULTATS ANNUELS 2019 8 LE PLAN STOCKAGE ÉLECTRIQUE (1) OBJECTIF DÉVELOPPER 10GW DANS LE MONDE DE NOUVELLES INSTALLATIONS DE STOCKAGE D'ICI À 2035, EN COMPLÉMENT DES 5 GWEXPLOITÉS AUJOURD'HUI RÉALISATIONS ET PROJETS Portefeuille de projets réalisés ou sécurisés de 0,5 GW à fin 2019 dont les projets :

à fin 2019 dont les projets : Noor Midelt au Maroc (hybridation PV, solaire à concentration et stockage de 190MW sous forme de chaleur) Big Beau, Arrow Canyon et Maverick 2 (hybridations PV+LiOn aux USA) pour un total de 150 MW Inauguration de la 1ère centrale hybride éolien+batterie du Groupe (Repowering Petit Canal ; Guadeloupe)

Acquisition du développeur de projets de stockage Pivot Power (UK) (portefeuille potentiel de 2 GW de capacité)

de projets de stockage (portefeuille potentiel de de capacité) Lancement de l'activité microgrids

Innovations clés :

Mise en service de démonstrateurs de la batterie Zinc Air Achèvement des laboratoires de tests et d'expertise des cellules de batterie de la R&D EDF 16,9 M€ d'investissements dans des start-ups en 2019

Le groupe EDF poursuit un modèle de développement qui s'appuie sur des partenariats. Tous les projets ne seront pas nécessairement consolidés en intégration globale. RÉSULTATS ANNUELS 2019 9 PLAN MOBILITÉ ÉLECTRIQUE D'EDF (1) OBJECTIFS ÊTRE L'ÉNERGÉTICIEN LEADER DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN EUROPE EN 2022 SUR LES 4 GRANDS MARCHÉS DU GROUPE : FRANCE, ROYAUME -UNI, ITALIE, BELGIQUE 1ERFOURNISSEUR EN ÉLECTRICITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES FOURNIR EN ÉLECTRICITÉ 600 000 VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN 2022 ( 30 % PARTS DE MARCHÉ) 1EREXPLOITANT DE RÉSEAU DE BORNES ÉLECTRIQUES 75 000 BORNES DÉPLOYÉES ET 250 000 BORNES ACCESSIBLES EN INTEROPÉRABILITÉ EN EUROPE D'ICI 2022 LEADER EUROPÉEN DE LA RECHARGE INTELLIGENTE 4 000 BORNES INTELLIGENTES EXPLOITÉES DÈS 2020 RÉALISATIONS ET PROJETS Accompagnement des clients et partenaires européens d'EDF dans leur transition vers la mobilité électrique :

Au Royaume Uni, EDF a signé un contrat avec Royal Mail Group , propriétaire d'une des plus grandes flottes d'Europe, pour la fourniture et la gestion des infrastructures de charge En Italie, Edison a signé avec le groupe Toyota un partenariat pour l'installation et l'exploitation de plus de 300 bornes de recharge, accessibles au public En France, Izivia a signé un partenariat avec Europcar Mobility Group France pour une expérimentation offrant une solution de recharge des véhicules électriques aux clients d'Europcar

Création de DREEV , nouvelle filiale dédiée au smart charging en Europe

, nouvelle filiale dédiée au en Europe Projet « EV100 » : développement en ligne avec l'objectif : 8,6 % des véhicules du groupe EDF sont électriques à fin 2019

Acquisition de Pod Point, leader du marché britannique sur l'installation et l'exploitation de bornes de recharge avec un total :

leader du marché britannique sur l'installation et l'exploitation de bornes de recharge avec un total : de 62 000 bornes au RU (position #1 B2C et #2 B2B) et de 6 600 bornes en Norvège

Acquisition de PowerFlex (USA) qui permet d'accélérer le déploiement d'infrastructures associant :

(USA) qui permet d'accélérer le déploiement d'infrastructures associant : solution de charge intelligente et moyens de production d'énergie solaire et de stockage en Californie

Le Plan mobilité électrique d'EDF s'ajoute aux investissements spécifiques réalisés dans ce domaine par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens du Code de l'énergie. RÉSULTATS ANNUELS 2019 10 NUCLÉAIRE (1/2) EXCELLENCE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE : LANCEMENT DU PLAN EXCELL GRANDS PROJETS Renforcement de la qualité industrielle

(ex : qualification des procédés de fabrication au-delà de la qualification des fournisseurs)

(ex : qualification des procédés de fabrication au-delà de la qualification des fournisseurs) Renforcement des compétences

(ex : création d'une Université des métiers du nucléaire, plan spécifique pour le recrutement et la formation de soudeurs)

(ex : création d'une Université des métiers du nucléaire, plan spécifique pour le recrutement et la formation de soudeurs) Renforcement de la gouvernance des grands projets nucléaires

(ex: création d'un comité stratégique chargé de valider les données initiales d'un projet)

(ex: création d'un comité stratégique chargé de valider les données initiales d'un projet) EPR de Taishan en Chine : mise en service de l'unité 2 et fourniture au réseau depuis la mise en service de plus de 4 TWh pour l'unité 2 et de 12 TWh pour l'unité 1 (au 31/12/2019)

: mise en service de l'unité 2 et fourniture au réseau depuis la mise en service de plus de 4 TWh pour l'unité 2 et de 12 TWh pour l'unité 1 (au 31/12/2019) Hinkley Point C (1) : Jalon « J0 » (achèvement de la dalle de béton de l'îlot nucléaire de la tranche 1) atteint conformément au planning

: Jalon « J0 » (achèvement de la dalle de béton de l'îlot nucléaire de la tranche 1) atteint conformément au planning Flamanville 3 (2) :

Définition du scénario de reprise des soudures de traversées Chargement du combustible prévu fin 2022

Cf. communiqué de presse du 25 septembre 2019. Revue des coûts à terminaison du projet portés à 21,5 - 22,5 Md£ en livres sterling 2015, hors intérêts intercalaires et hors effet de change par rapport à un taux de change de référence du projet de 1 livre sterling = 1,23 euros. Cf. communiqué de presse du 9 octobre 2019. Estimation du coût de construction revue à 12,4 Md€ en euros 2015 et hors intérêts intercalaires. RÉSULTATS ANNUELS 2019 11 NUCLÉAIRE (2/2) TRICASTIN 1 SUCCÈS DE LA PREMIÈRE VD4 VERS UNE NOUVELLE RÉGULATION DU NUCLÉAIRE EXISTANT Redémarrage de Tricastin 1 autorisé par l'ASN après la 4ème visite décennale Première VD4 900 du Programme Grand Carénage

Redémarrage après environ 7 mois d'arrêt : plus de 30 000 opérations et contrôles réalisés et plus de 5 000 personnes mobilisées (groupe EDF et partenaires industriels) Consultation publique sur l'évolution de la régulation du nucléaire existant, engagée par le gouvernement le 17 janvier 2020 Une mise en évidence des défauts de l'ARENH : asymétrie, optionalité, absence de prix plancher, non-indexation

non-indexation Une approche qui s'inscrit dans le cadre juridique européen : un service d'intérêt économique général (SIEG), assis sur des obligations de service public

Un design qui cherche à établir un équilibre, préservant un signal prix de marché dans un corridor de 6 € et proposant un mécanisme financier de compensation des flux entre les différents acteurs RÉSULTATS ANNUELS 2019 12 INTERNATIONAL : DÉVELOPPEMENT SÉLECTIF & ABOUTISSEMENT DE GRANDS PROJETS HYDRAULIQUES (1) ABOUTISSEMENT DE GRANDS PROJETS HYDRAULIQUES DÉVELOPPEMENT SÉLECTIF Mise en service en octobre 2019 du barrage hydroélectrique de Sinop au Brésil (400 MW). Vente de l'électricité via des PPA sur 30 ans

au Brésil (400 MW). Vente de l'électricité via des PPA sur 30 ans Démarrage de la construction du barrage hydroélectrique au fil de l'eau de Nachtigal au Cameroun (420 MW). Mise en service opérationnelle prévue en 2023

au Cameroun (420 MW). Mise en service opérationnelle prévue en 2023 Assistance ingénierie des STEP (2) à Dubaï et en Israël

à Dubaï et en Israël Hatta (Dubaï) : projet de 250 MW qui sera la première STEP des Emirats Arabes Unis avec le client DEWA et pour lequel EDF a en charge la réalisation des études de faisabilité, les approvisionnements et le suivi de la construction. Gilboa (Israël) : première STEP en Israël (300 MW), projet en fin de construction, pour lequel EDF assiste la maitrise d'ouvrage.

Le groupe EDF poursuit un modèle de développement qui s'appuie sur des partenariats. Tous les projets ne seront pas nécessairement consolidés en intégration globale. Stations de Transfert d'Energie par Pompage RÉSULTATS ANNUELS 2019 13 ENEDIS : CONSOLIDATION DE L'ANCRAGE TERRITORIAL ET DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME LINKY CONSOLIDATION DE L'ANCRAGE TERRITORIAL DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME LINKY UNE ACTIVITÉ RACCORDEMENT EN FORTE CROISSANCE 116 contrats de concession renouvelés en 2019 (soit 170 contrats renouvelés à fin 2019- dont les métropoles de Toulouse, Bordeaux, Grenoble et le SIGEIF (1) en Île-de-France) pour une durée moyenne approchant 30 ans

(soit 170 contrats renouvelés à fin 2019- dont les métropoles de Toulouse, Bordeaux, Grenoble et le SIGEIF en Île-de-France) pour une durée moyenne approchant Des réalisations importantes au service de la mobilité électrique dans les territoires avec plus de 150 projets développés en partenariat (dépôts de bus, recharges de bateaux à quai, recharges rapides de voitures…) et l'électrification du parc de véhicules Enedis

avec plus de 150 projets développés en partenariat (dépôts de bus, recharges de bateaux à quai, recharges rapides de voitures…) et l'électrification du parc de véhicules Enedis Gestion de crise : 7 Mobilisations de la FIRE (2) en réponse aux aléas climatiques exceptionnels de 2019

7 Mobilisations de la FIRE en réponse aux aléas climatiques exceptionnels de 2019 7,7 millions de compteurs posés sur l'année portant le total à 23,4 millions à fin 2019

2,8 millions d'abonnements récurrents à la publication de données de consommation, souscrits par des fournisseurs et des tiers

à la publication de données de consommation, souscrits par des fournisseurs et des tiers En 2019 plus de 30 000 installations EnR raccordées avec 900 MW de photovoltaïque et 1200 MW d'éolien.

Puissance totale du parc de production EnR raccordé au réseau public de distribution : plus de 28 GW avec plus de 400 000 installations

avec plus de 400 000 installations Une dynamique soutenue des raccordements aux clients (370 000 raccordements) Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. Force d'intervention rapide d'électricité. RÉSULTATS ANNUELS 2019 14 RÉSULTATS ANNUELS 2019 Xavier Girre Directeur Exécutif Groupe - Finance 15 CHIFFRES CLÉS 2019 En millions d'euros 2018 retraité (1) 2019 (2) ∆ % ∆% Org.(3) Chiffre d'affaires 68 546 71 317 +4,0 +3,5 EBITDA 14 898 16 708 +12,1 +8,4 Résultat net courant 2 452 3 871 +57,9 Résultat net part du Groupe 1 177 5 155 x 4,4 31/12/2018 31/12/2019 (2) Endettement financier net (en milliards d'euros) 33,4 41,1 Ratio endettement financier net / EBITDA (1) 2,24x 2,46x Impact significatif sur l'EFN de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16 au 1erjanvier 2019 (4,5 Mds€) et du rachat net de titres hybrides (1,1 Md€) au S2 2019 Les données publiées au titre de l'exercice 2018 (hors EFN) ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P d'Edison en activité en cours de cession . Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 à compter du 1 er janvier 2019 (utilisation de la méthode rétrospective modifiée). Les données comparatives n'ont pas été retraitées, conformément aux dispositions transitoires de la norme. Variation organique à périmètre, normes et change comparables. RÉSULTATS ANNUELS 2019 16 EBITDA GROUPE PAR SEGMENT VARIATION ORGANIQUE : +8,4 % ( 1 ) En millions d'euros +1 019 +18 +287 +14 +6 -36 +88 +87 -225 16 708 (3) 505 Autres métiers Dalkia Framatome Royaume- Italie Autre Autres +35 EDF 339 Autre +517 France Uni international Métiers international Renouvelables 578 Italie 14 898 (2) - Périmètre France Activités 772 Royaume-Uni régulées 858 Impact & change - 256 Framatome Activités de 349 Dalkia 240 IFRS 16 au production & 424 31/12/2018 commercialisation 1 193 EDF 783 Renouvelables 202 292 France - 856 5 101 Activités régulées 4 916 7 615 France - Activités de production & 6 327 commercialisation 2018 2019 Variation organique à périmètre, normes et change comparables. Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession . Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées . RÉSULTATS ANNUELS 2019 17 OBJECTIF DÉPASSÉ DE RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES (1) RÉDUCTION CONTINUE DES CHARGES OPÉRATIONNELLES RÉPARTITION DES GAINS CUMULÉS PAR NATURE DEPUIS 2015 (1) En millions d'euros 1 240 Objectif de 1,1 Md€ 962 dépassé 706 275 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 20 % CHARGES DE PERSONNEL 1 240 80 % ACHATS À périmètre, taux de change, norme et taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services RÉSULTATS ANNUELS 2019 18 PRODUCTION NUCLÉAIRE FRANCE (en TWh) -3,5% 393,2 379,5 -0,6% 290,0 288,2 +0,5% 202,6 203,7 -1,0% 112,9 111,8 T1 S1 9M 12M Production cumulée 2018 Production cumulée 2019 RÉSULTATS ANNUELS 2019 19 PRODUCTION HYDRAULIQUE FRANCE (en TWh) Production cumulée 2018 (1) - 14,6 % vs 2018 (1) 46,5 Production cumulée 2019 - 27,6 % vs 9M 2018 (2) 39,7 - 31,6 % 38,0 vs S1 2018 29,4 27,5 - 32,2 % 20,1 vs T1 2018 14,6 9,9 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% Niveau normal d'hydraulicité 2018 2019 Minima et maxima saisonniers entre 2009 et 2018 Très forte hydraulicité sur le T4 2019 T1 S1 9M 12M Production hydraulique hors activités insulaires avant déduction du pompage. Production après déduction du pompage : 39,2 TWh sur FY 2018 et 33,4 TWh sur FY 2019. Mars Juin Sept. Déc. RÉSULTATS ANNUELS 2019 20 EBITDA FRANCE - ACTIVITÉS PRODUCTION ET COMMERCIALISATION En millions d'euros VARIAT ION ORGANIQUE : +16,1 % ( 1 ) +2 230 6 327 +269 Effet prix Dont impact énergie (2)(3) IFRS 16 au 31/12/2018 : +291 M€ Dont : Effets prix favorables sur les offres de marché

hausse du TRV de +7,7% HT au 1 er juin 2019 -899 -211 +342 -443 7 615 (7) Effet volume Opex (6) Clients Autres effets énergie (2) finals aval marge (2) (2)(5) Dont :  Variations de provisions nucléaires Dont :  Provisions pour engagements envers le  Production nucléaire : personnel -13,7 TWh Dont pertes clients  Moindres volumes  Production hydro : -15,6 TWh (y compris consommés de -5,8 TWh (4) clients TRV) combustible nucléaire 2018 Variation organique à périmètre, normes et change comparables. Chiffres estimés. Y compris effets prix favorables (+57 M€) sur les achats d'énergie. Après déduction du pompage. RÉSULTATS ANNUELS 2019 2019 Y compris impact CEE. À périmètre, IFRS 16 et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services. Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. 21 EBITDA FRANCE - ACTIVITÉS RÉGULÉES (1) En millions d'euros VARIAT ION ORGANIQUE : +0,4 % ( 2) +83 -60 +167 -95 +65 +25 5 101 (7) 4 916 Opex(4)(6) Autres (4) Raccordements Climat et Effets prix Enedis (4) Impact tempêtes Enedis(3) (indemnités de (TURPE) (4)(5) IFRS 16 au coupure) (4) 31/12/2018 2018 2019 (1) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et activités insulaires. (5) Indexation TURPE 5 Distribution de +3,04% au 1eraoût 2019 (-0,21 % au 1eraoût 2018) et du (2) Variation organique à périmètre, change et normes comparables. TURPE 5 Transport de +2,16 % en 2019 (+3,0 % au 1eraoût 2018). (3) Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie. (6) À périmètre, IFRS 16 et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constant. Hors (4) Chiffres estimés. variation des charges opérationnelles des activités de services. (7) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données RÉSULTATS ANNUELS 2019 comparatives n'ont pas été retraitées. 22 ÉNERGIES RENOUVELABLES EDF RENOUVELABLES En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA 856 1 193 +39,4 +33,5 Dont EBITDA production 903 917 +1,6 -0,9 Opérations DVAS soutenues en 2019 : plus-value de 560 M€, essentiellement en lien avec la cession partielle de NnG (3) en Écosse

soutenues en 2019 : plus-value de 560 M€, essentiellement en lien avec la cession partielle de NnG en Écosse Production électrique de 14,7 TWh, en retrait organique de -0,3 TWh (-2 %). Impact des cessions 2018-2019(-3,1 TWh vs 2018)

de 14,7 TWh, en retrait organique de -0,3 TWh (-2 %). Impact des cessions 2018-2019(-3,1 TWh vs 2018) Impact prix positif (effet portefeuille)

Hausse des coûts de développement accompagnant la croissance de l'activité : portefeuille de projets en construction doublé à fin décembre 2019 à 5 GW bruts (dont 2,5 GW éolien, 0,9 GW éolien en mer et 1,5 GW solaire) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. L'impact en EBITDA d'EDF R aurait été de 56 millions d'euros au 31/12/2018. Variation organique à périmètre, norme et change comparables. Y compris réévaluation des titres conservés suite à la perte de contrôle de la société. RÉSULTATS ANNUELS 2019 RENOUVELABLES GROUPE (4) En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA (3) 2 133 2 166 2 -2 Investissements nets 1 220 404 EBITDA

Conditions hydrologiques particulièrement défavorables sur les

9 premiers mois de l'année

Investissements nets

Impact de la déconsolidation de la dette associée au projet NnG

4,8 GW DE MISES EN CONSTRUCTION GROUPE EN 2019 Pour les activités de production électrique d'origine renouvelable optimisées au sein d'un portefeuille d'actifs de production plus large, en particulier s'agissant du parc hydraulique France, le chiffre d'affaires et l'EBITDA sont estimés, par convention, comme la valorisation de la production réalisée au prix de marché (ou au tarif d'obligation d'achat), sans tenir compte des effets des couvertures, et tiennent compte de la valorisation de la capacité le cas

échéant. 23 SERVICES ÉNERGÉTIQUES DALKIA En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA 292 349 +19,5 +4,8 Fort dynamisme commercial notamment sur le renouvellement de contrats (taux de 80% sur l'année), dont :

Réseau de chauffage urbain : nouvelle délégation de service public de Grande Île à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne pour 15,5 ans Performance énergétique : contrat total facility management sur 26 sites de Safran

Poursuite du plan de performance et maîtrise des coûts de structure

et maîtrise des coûts de structure Ventes des certificats d'économie d'énergie en amélioration par rapport en 2018 Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. L'impact en EBITDA Dalkia aurait été de 41 millions d'euros au 31/12/2018. Variation organique à périmètre, change et IFRS 16 comparables. RÉSULTATS ANNUELS 2019 SERVICES ÉNERGÉTIQUES GROUPE (3) En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA 355 430 21 2 Investissements nets 520 330 EBITDA

Porté par la performance de Dalkia

Investissements nets

Variation reflétant principalement les moindres investissements nets de Dalkia notamment dans les réseaux et d'Edison (acquisition de Zephyro en 2018)

DALKIA ET EDF ENERGY VIA IMTECH ACHÈTENT BREATHE, SPÉCIALISTE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU ROYAUME-UNI Les Services Énergétiques Groupe comprennent Dalkia, Citelum, CHAM et les activités services d'EDF Energy, Edison, Luminus et EDF SA. Il s'agit notamment d'activités d'éclairage urbain, de réseaux de chaleur, de production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, de pilotage des consommations et de mobilité électrique. 24 FRAMATOME En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) Chiffre d'affaires 3 313 3 377 +1,9 +0,6 EBITDA 465 (3) 527 +13,3 +3,0 EBITDA contributif groupe EDF 202 (3) 256 +26,7 +3,0 Progression de l'EBITDA de 3 % (3) dans une activité globalement stable :

dans une activité globalement stable : Activités « Base Installée » et « Contrôle-commande » : performances en progrès aux États-Unis et en Allemagne dans un marché très concurrentiel. Hausse des coûts d'exécution de certains projets en Base Installée à l'export et français

: performances en progrès aux États-Unis et en Allemagne dans un marché très concurrentiel. Hausse des coûts d'exécution de certains projets en Base Installée à l'export et français Activité « Fabrication de Composants » : montée en puissance de la production d'équipements destinés au remplacement de Générateurs de Vapeur et aux nouveaux projets

: montée en puissance de la production d'équipements destinés au remplacement de Générateurs de Vapeur et aux nouveaux projets Activité « Assemblages de Combustible » : maintien du niveau de production et livraison d'assemblages pour les EPR de Taishan en Chine

maintien du niveau de production et livraison d'assemblages pour les EPR de Taishan en Chine Activité « Grands Projets » : montée en puissance sur HPC (non contributif)

: montée en puissance sur HPC (non contributif) Poursuite du plan de réduction des coûts de structure PRISES DE COMMANDES 2019 3,3 Mds€ ACCÈS AU MARCHÉ DE CONTRÔLE COMMANDESUR LES RÉACTEURS VVER : 2 CONTRATS SIGNÉS AVEC ROSATOM (1) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont (2) Variation organique à périmètre, change et IFRS 16 comparables. pas été retraitées. L'impact en EBITDA aurait été de 44 millions d'euros au 31/12/2018. (3) Y compris charge de 42 M€ en lien avec la revalorisation des stocks, effectuée dans le cadre de la détermination du RÉSULTATS ANNUELS 2019 bilan d'acquisition de Framatome. 25 ROYAUME-UNI En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA 783 772 -1,4 -4,6 Production

Production nucléaire en baisse (-8,1 TWh) à 51,0 TWh, en lien avec les prolongations d'arrêts d'Hunterston B et de

Dungeness B en 2019 Hausse des revenus issus du marché de capacité : 309 M€ comptabilisés en 2019 (3) (rétablissement du mécanisme) Hausse des prix réalisés du nucléaire : c.+4 £/MWh

Commercialisation

Impact défavorable du plafonnement des tarifs résidentiels depuis le 1 er janvier 2019 (SVT cap) Légère hausse du portefeuille clients B2C (reprise des clients du fournisseur Toto Energy (4) ) dans un contexte de forte concurrence et bonne performance de la marge du segment B2B

RÉTABLISSEMENT DU MÉCANISME DE CAPACITÉ DES ACQUISITIONS CIBLÉESSUR LES PRIORITÉS CAP 2030 AVEC P I V O T(STOCKAGE ), P O D POINT(MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ) ET BREATHE(SERVICES) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact en EBITDA aurait été de 18 millions d'euros au 31/12/2018. Variation organique à périmètre, normes et change comparables. Y compris revenus au titre du 4 ème trimestre 2018. Reprise imposée par l'Ofgem, organisme de régulation du gouvernement britannique, suite à la perte de licence de Toto Energy. RÉSULTATS ANNUELS 2019 26 ITALIE En millions d'euros 2018 (1) 2019 (2) ∆ % ∆ % Org.(3) EBITDA 424 578 +36,3 +20,8 Activités électricité

Thermique : bonne performance des services système Renouvelables : production des nouveaux parcs éoliens (+165 MW) et bonne performance de la production hydraulique

Activités gaz

Contrats d'approvisionnement gaz long-terme : effet de comparaison favorable en 2019 (tensions d'approvisionnement et achats à des prix élevés en 2018) et optimisation des approvisionnements par gazoduc en 2019

Activité aval

Marges électriques et gaz en retrait, notamment dans le segment B2C Services : résultats en retrait sur les clients Grand-comptes et du fait d'éléments favorables non récurrents en 2018

c. 500 MW CAPACITÉ NETTE, ÉOLIEN ET SOLAIRE (4) MISE EN PLACE DU MÉCANIS ME DE CAPACITÉ EN ITALIE( À C O M P T E R D E 2 0 2 2 ) La cession de l'activité Exploration et Production (E&P) d'Edison a été qualifiée d'activité abandonnée au sens de la norme IFRS 5 à compter du 1er janvier 2019. Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont donc été retraitées. Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact en EBITDA aurait été de 21 millions d'euros au 31/12/2018. Variation organique à périmètre, normes et change comparables. Capacité nette au prorata du taux de détention des actifs. Capacité brute consolidée à 100 % de c. 1 000 MW. RÉSULTATS ANNUELS 2019 27 AUTRE INTERNATIONAL En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA 240 339 +41,3 +36,3 dont Belgique (3) 140 206 +47,1 +38,6 dont Brésil 80 126 +57,5 +60,0 Belgique (3)

Production : meilleure disponibilité du parc nucléaire (fortement dégradée fin 2018) Eolien : croissance de la production portée par l'augmentation des capacités à 519 MW (+18,0 % vs 2018) Commercialisation : bonne résilience dans un environnement très concurrentiel

Brésil

Effet positif de la révision contractuelle du tarif du contrat de vente d'électricité d'EDF Norte Fluminense intervenue fin 2018 Effet base favorable : programme de maintenance et approvisionnement en gaz plus favorables en 2019 vs 2018

MISE EN SERVICE DU BARRAGE DE SINOP (400 MW) CONTRAT DE CONCESSION SIGNÉ POUR B I O V É A , CENTRALE BIOMASSE DE 46 MW ( 4 )EN CÔTE D'IVOIRE Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact en EBITDA aurait été de 9 millions d'euros au 31/12/2018. Variation organique à périmètre, normes et change comparables. Luminus et EDF Belgium. Objectif de mise en service en 2023. RÉSULTATS ANNUELS 2019 28 AUTRES MÉTIERS En millions d'euros 2018 2019 (1) ∆ % ∆ % Org.(2) EBITDA 858 505 -41,1 -26,2 Dont EDF Trading 633 733 +15,8 +17,9 Activités gazières

Provision significative sur des contrats devenus onéreux en raison de la révision à la baisse des spreads à moyen et long terme Activité soutenue en 2019 en lien avec la compétitivité croissante des moyens de production gaz en Europe et une meilleure utilisation des capacités du Groupe

EDF Trading

Forte performance grâce à des positions favorables sur les marchés électricité et gaz en Europe, liée à la volatilité sur les marchés de commodités dans un environnement à tendance baissière, et bonne progression des activités aux États-Unis Contribution des activités de trading et d'optimisation du GNL au niveau mondial ainsi que des activités GPL Fort développement du partenariat avec Jera Global Market dans les activités d'optimisation et de négoce du GNL depuis le 1er avril 2019

Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact en EBITDA aurait été de (130) millions d'euros au 31/12/2018, comprenant l'annulation d'une fraction d'une plus-value de cession de biens immobiliers. Variation organique à périmètre, normes et change comparables. RÉSULTATS ANNUELS 2019 29 EBITDA GROUPE - SYNTHÈSE (1) En millions d'euros VARIAT ION ORGANIQUE : +8,4 % ( 2 ) +2 230 +187 -899 16 708 (5) +327 +113 -211 +278 -497 +517 +35 Prix -270 Effets énergie - Production EDF Activités Réductions 14 898 (3) nucléaire Production Activité Impact non Trading Royaume- France DVAS gazières (4) d'OPEX Autres opérationnels nucléaire IFRS 16 au Uni Royaume (dont 31/12/2018 Prix -Uni NnG) énergie France 2018 2019 (1) Chiffres estimés. (4) Hors activités gazières Edison. Variation organique à périmètre, normes et change comparables. Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession . Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. RÉSULTATS ANNUELS 2019 30 EBIT GROUPE En millions d'euros 2018 retraité (1) 2019 (2) ∆ EBITDA (2) 14 898 16 708 +1 810 Volatilité des commodités (224) 642 +866 Dotation aux amortissements (2)et provisions pour renouvellement (8 825) (10 002) (1 177) Pertes de valeur et autres produits et charges d'exploitation (395) (588) (193) EBIT (2) 5 454 6 760 +1 306 Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession . Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact aurait été au 31/12/2018 : en EBITDA de 517 millions d'euros ; en dotations aux amortissements de (634) millions d'euros et en EBIT de (117) millions d'euros RÉSULTATS ANNUELS 2019 31 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER En millions d'euros 2018 retraité (1) 2019 (2) ∆ Coût de l'endettement financier brut (2) (1 712) (1 806) (94) Charges de désactualisation (3) (3 464) (3 161) 303 Autres produits et charges financiers 378 4 606 4 228 Dont variation nette de juste valeur de titres de dette (989) 2 545 3 534 et de capitaux propres des actifs dédiés Résultat financier (2) (4 798) (361) 4 437 Hors éléments non récurrents avant impôts (variation nette de la JV des 1 048 (2 586) (3 634) instruments financiers IFRS 9) Résultat financier courant (3 750) (2 947) 803 IMPACT DES TRANSACTI ONS SUR TITRES HYBRIDES : RÉDUCTION DU STOCK D'HYBRIDES AU BILAN DE 0,9 MD € ET ÉCONOMIE NETTE D'INTÉRÊTS EN 2020 DE 44 M € (58 M € À PARTIR DE 2021) Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession . Les comptes au 31/12/2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact en charges d'intérêts aurait été de (74) millions d'euros au 31/12/2018. Dont impact de la baisse du taux d'actualisation des provisions nucléaires en France en 2018 et 2019. RÉSULTATS ANNUELS 2019 32 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE En millions d'euros 2018 retraité (1) 2019 (2) ∆ % EBIT (2) 5 454 6 760 +23,9 Résultat financier (2) (4 798) (361) Impôts sur les résultats 178 (1 581) Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises 569 818 associées Résultat net des activités en cours de cession (212) (454) Déduction du résultat net - part des minoritaires (14) (27) Résultat net - part du Groupe (2) 1 177 5 155 x4,4 Hors éléments non récurrents 1 275 (1 284) Dont variation nette de la JV des instruments financiers IFRS 9, nette d'impôt 767 (1 780) Résultat net courant 2 452 3 871 +57,9 FORTE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET COURANT : PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET MOINDRE CHARGE DE DÉSACT UALISATI ON Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession. Les comptes au 31/12/2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact aurait été au 31/12/2018 : en EBIT de (117) millions d'euros, en résultat financier de (74) millions d'euros et en

RNPG de (143) millions d'euros. RÉSULTATS ANNUELS 2019 33 ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS NETS D'IMPÔTS En millions d'euros 2018 retraité (1) 2019 (2) Pertes de valeur (498) (883) Dont E&P (228) (500) Variation de la juste valeur des instruments financiers IFRS 9 (767) 1 780 Autres, y compris la volatilité des commodités (IFRS 9) (10) 387 Total éléments non récurrents nets d'impôts (1 275) 1 284 TRÈS BONNE PERFORMANCE DES MARCHÉS ACTIONS ET OBLIGATIONS EN 2019 (VS 2018) ET PERFORMANCE GLOBALE DES ACTIFS DÉDIÉS DE +13,5 % Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P en activité en cours de cession. Les comptes au 31/12/2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. RÉSULTATS ANNUELS 2019 34 ÉVOLUTION DU CASH FLOW En millions d'euros 2018 retraité (1) 2019 (2) EBITDA (2) 14 898 16 708 Eléments non monétaires (2) (1 245) (1 943) EBITDA Cash (2) 13 653 14 765 ∆ BFR 470 452 Investissements nets(hors cessions, HPC et Linky (3)) (11 508) (11 345) Autres éléments dont dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées 383 303 Cash flow généré par les opérations 2 998 4 175 Plan de cessions d'actifs Groupe 1 937 531 Impôt sur le résultat payé (309) (922) Frais financiers nets décaissés (2) (1 048) (798) Actifs dédiés (501) (394) Dividendes versés (yc rémunérations des émissions hybrides) (1 278) (801) Cash flow Groupe avant Linky et HPC (Guidance)(2) 1 799 1 791 Linky (3)et HPC (2 400) (2 582) Cash flow Groupe (2) (601) (791) Les données publiées au titre de l'exercice 2018 ont été retraitées de la nouvelle présentation du CFS et de l'impact lié à la présentation de l'activité E&P d'Edison en activité en cours de cession. Au 31/12/2019, le total des flux de cash flow concernant l'E&P pour 21 M€ est présenté sur une ligne distincte en dessous du CF Groupe. Les comptes au 31/12/2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16. Les données comparatives n'ont pas été retraitées et l'impact au 31/12/2018 aurait été sur le cash flow Groupe (et CF Guidance) de +609 M€. Linky est un projet porté par Enedis, filiale d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie. RÉSULTATS ANNUELS 2019 35 ENDETTEMENT FINANCIER NET En milliards d'euros (41,1) -0,6 -0,7 (39,7) +14,8 -2,6 -1,1 -0,9 -0,1 Autres -4,5 -0,8 Autres -11,3 +0,5 -0,8 Variations effets Actifs Linky (2) (33,4) hybrides techniques Frais Impôts dédiés & HPC et Plan de Dividendes financiers sur le cessions (3) nets résultat autres Impact 2019-2020 décaissés payé IFRS 16 au 01/01/2019 +0,4 Dont EBITDA Investissements − Change : -0,3 Md€ ∆ BFR − Dette locative IFRS 16 : Cash nets (1) -0,4 Md€ Cash flow Groupe avant Linky et HPC (guidance) : +1,8 Mds€ Cash flow Groupe : (0,8) Mds€ Décembre 2018 Décembre 2019 NB : chiffres arrondis à l'entier le plus proche. (1) Investissements nets hors Linky, HPC et plan de cession d'actifs Groupe 2019-2020. Linky est un projet mené par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens du Code de l'énergie français. Dividendes versés, y compris la rémunération des obligations hybrides. RÉSULTATS ANNUELS 2019 36 RÉSULTATS ANNUELS 2019 Jean-Bernard Lévy Président-Directeur Général 37 OBJECTIFS 2020 ET PERSPECTIVES MOYEN TERME EBITDA (1) 17,5 - 18 Mds€ CHARGES OPÉRATIONNELLES (2) Stables en €2019 OBJECTIFS INVESTISSEMENTS NETS TOTAUXhors acquisitions et « cessions Groupe 2019-2020 » ~15,5 Mds€ 2020 CESSIONS GROUPE 2019-2020(3) 2 à 3 Mds€ AMBITIONS 2020-2021 2020 : ~ 2,6x ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA (1) 2021 : ≤ 2,7x DIVIDENDE ‒ Taux de distribution cible du Résultat net courant (4) 45 - 50 % ‒ État engagé à opter pour un paiement en actions du solde du dividende 2019 et du dividende relatif à l'exercice 2020 Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2020 et d'une hypothèse de production nucléaire France comprise entre 375 TWh et 390 TWh pour 2020. Somme des charges de personnel et des autres consommations externes. À périmètre, normes et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services. L'objectif intègre l'exécution de l'option de vente des titres CENG en 2020. La réalisation de l'opération est susceptible d'être différée à 2021 en fonction du calendrier d'obtention des autorisations réglementaires. Ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. RÉSULTATS ANNUELS 2019 38 RÉSULTATS ANNUELS 2019 La Sté EDF - Électricité de France SA a publié ce contenu, le 14 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

