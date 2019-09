Electricite de France : La production d'EDF réduite de 6% par un mouvement de grève

PTIK275 - ""Quatre syndicats (CGT, CFDT, FO et CFE-CGC) avaient appelé à cesser le travail mercredi.""



apparemment cet article a été préparé à l'avance et l'auteur s'est planté: cee mouvement de greve est prévu pour demain 19/09 et les baisses de charge débuteront ce soir à minuit.

Donc ce qui est raconté plus haut est totalement farfelu.