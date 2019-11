Electricite de France : Le Groupe EDF lance la construction du parc éolien en mer de Neart na Gaoithe de 450 MW avec son nouveau partenaire irlandais ESB

Communiqué de presse

28 novembre 2019

Le Groupe EDF lance la construction du parc éolien en mer de Neart na Gaoithe de 450 MW avec son nouveau partenaire irlandais ESB

Le Groupe EDF annonce le lancement de la construction du parc éolien en mer écossais de Neart na Gaoithe (NnG) ainsi que le partenariat avec la compagnie d’électricité irlandaise ESB qui prend une participation de 50 % dans le projet. Le futur parc éolien en mer de 450 MW s’intègre dans la stratégie de développement d’EDF dans l’éolien offshore et conforte sa position dans la production d’énergie décarbonée au Royaume-Uni, pays où le Groupe est déjà fortement implanté aussi bien dans le nucléaire que dans les renouvelables.

Composé de 54 turbines, Neart na Gaoithe1 sera situé en mer du Nord à environ 15 km de la côte de Fife au sud-est de l’Écosse. À pleine capacité, ce parc éolien en mer générera l’équivalent de l’alimentation électrique annuelle de 375 000 foyers, soit 4 % de l’électricité consommée en Écosse. Ce projet, qui dispose de toutes les autorisations administratives, bénéficie d’un « Contract for Difference » (CfD) d’une durée de 15 ans au tarif de 114,39 £/MWh en livres sterling 2012, ainsi que des accords de raccordement au réseau.

Après avoir mis en place l’ensemble des accords de financement, EDF Renouvelables lance à présent la construction du projet, et annonce les contrats signés avec plusieurs sous-traitants de premier rang, parmi lesquels :

- Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) fournira les éoliennes d’une puissance unitaire de 8 MW ;

- Saipem construira et installera les fondations des éoliennes ;

- GE Renewable Energy Grid Solutions est en charge de l'approvisionnement des deux sous-stations électriques ainsi que des travaux électriques ;

- Prysmian SRL fournira et installera les câbles export, à terre et en mer ;

- Deme Offshore a remporté le contrat d'ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d'installation en mer des câbles inter-éoliennes ;

- Fred Olsen Windcarrier effectuera le transport et l'installation des éoliennes en mer.

La fabrication des composants à terre est désormais lancée. La construction sur le site en mer devrait débuter en juin 2020 et la mise en service du parc est prévue en 2023.

Le projet NnG contribuera à l’économie locale par la création d’emplois et de nouveaux débouchés industriels.

Ainsi, une partie des fondations de type « jackets » sera construite par la société d’ingénierie écossaise BiFab.

Les éoliennes seront assemblées dans le port de Dundee. Eyemouth Harbour a été retenu comme fournisseur privilégié pour gérer l’exploitation et la maintenance du parc éolien pendant 25 ans. Plus précisément, cette activité permettra à elle seule la création de 50 emplois permanents à proximité du parc.

EDF Renouvelables annonce également son partenariat avec la première compagnie énergétique irlandaise, ESB, qui prend une participation de 50 % dans le projet. Cette opération se traduira par la consolidation du projet par mise en équivalence. ESB exerce ses activités sur le marché irlandais de l’électricité, de la production jusqu’à la fourniture en passant par la distribution auprès d’une clientèle présente sur l’ensemble de la Grande-Bretagne.

En 2017, ESB a ouvert un bureau en Écosse et y développe des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens terrestres et en mer.

Le Groupe EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, est un acteur significatif sur le marché de l’éolien en mer avec un portefeuille de projets de plus de 5 GW en exploitation et en développement, dont 103 MW de parcs éoliens en mer en activité au Royaume-Uni (Teesside pour 62 MW et Blyth pour 41,5 MW, tous deux situés au Nord-est de l’Angleterre).

Actuellement, le Groupe exploite au total près de 13 GW de capacités brutes éoliennes et solaires dans le monde, dont près d’1 GW au Royaume-Uni, auxquels on doit ajouter 23 GW d’hydroélectricité. Le projet NnG s’inscrit dans la stratégie CAP 2030 d’EDF visant à doubler sa capacité globale en énergies renouvelables entre 2015 et 2030 pour la porter à 50 GW.

Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe d’EDF en charge du Pôle énergies renouvelables et Président-Directeur Général d’EDF Renouvelables a déclaré : « Deux étapes majeures viennent d’être franchies pour le projet de NnG, démontrant la forte capacité d’EDF Renouvelables à développer des projets éoliens maritimes d’envergure. Nous sommes heureux de lancer les travaux en collaboration avec notre nouveau partenaire ESB et avec l’ensemble des entreprises et des parties-prenantes engagées à nos côtés. Le futur parc éolien en mer de 450 MW qui jouera un rôle important dans la décarbonation de l’électricité britannique. »

Simone Rossi, Directeur Général d’EDF Energy a précisé : « Le Royaume-Uni s'est engagé à atteindre « zéro carbone » d'ici 2050 et le dernier rapport de l'ONU relevant l'écart des émissions, alerte sur la nécessité d'une action urgente. NnG représente désormais notre plus grand parc éolien en mer au Royaume-Uni. Nous sommes déterminés à apporter notre contribution pour réduire les émissions de carbone du pays, tout en générant de l’emploi et des opportunités économiques pour les collectivités. »

Pat O’Doherty, Directeur Général d’ESB a ajouté : « Notre participation à hauteur de 50 % dans Neart na Gaoithe s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’ESB “Brighter Future” visant à créer un portefeuille équilibré bas carbone. L’éolien en mer est l’une des principales technologies à apporter une électricité propre pour alimenter le monde du futur. Notre investissement dans le projet de Neart na Gaoithe conforte l’engagement marqué d’ESB dans l’éolien en mer au large des côtes irlandaises, en élargissant ainsi son expérience. Il nous permettra d’assister l’Irlande dans le cadre de son programme Action pour le climat. Nous nous réjouissons de mutualiser nos expertises avec EDF Renouvelables au sein de ce projet d’envergure. »

À propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

A propos de NNG

NnG est un projet de parc éolien en mer majeur au Royaume-Uni et, avec près de 1,8 milliard d'euros investis dans ses infrastructures, il aura un impact positif sur l'économie écossaise.

NnG est situé au large de la côte est de l'Écosse, à 15,5 km au large de Fife et couvre une superficie d'environ 105 km2. Ce projet bénéficie également d'un régime de vent parmi les meilleurs au monde.

EDF Renouvelables a acquis NnG en 2018. Le parc éolien offshore de NnG bénéficie de toutes les autorisations nécessaires et a obtenu un CfD auprès de la société Low Carbon Contracts en février 2015. Le CFD, qui a été attribué dans le cadre d’un appel d’offres hautement concurrentiel, donne au projet éolien en mer un tarif indexé sur l’inflation pour l’électricité produite sur une période de quinze ans.

À propos d’EDF Renouvelables

EDF Renouvelables est un leader international d’électricité renouvelable avec une puissance installée de près de 12,5 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l’éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. La Société, qui se positionne fortement dans la filière de l’éolien en mer, est également présente sur d’autres filières d’énergies renouvelables comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Renouvelables est la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies solaires et éoliennes.

Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com

Suivez-nous sur Linkedin et sur Twitter @EDF_RE en français et @EDF_Renewables en anglais.

A propos d’ESB

ESB opère sur le marché de l'électricité en Irlande : de la production, en passant par le transport et la distribution jusqu'à l'offre de clients en pleine expansion en Grande-Bretagne. En 2017, l'ESB a ouvert un bureau à Glasgow pour diriger le développement des énergies renouvelables, en particulier l'éolien terrestre et offshore, à travers l'Écosse. ESB est propriétaire des réseaux de distribution en République d'Irlande (via ESB Networks) et en Irlande du Nord (via Northern Ireland Electricity Networks Ltd). En 2017, l'entreprise a obtenu une part de production de 42% sur le marché insulaire et une part de 34 % de l'approvisionnement en électricité sur le marché de l'ensemble des îles (via Electric Ireland) avec 1,4 million de comptes clients.

1 Neart na Gaoithe en gaélique signifie « Strength of the Wind » (Puissance du vent).







