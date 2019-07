Electricite de France : Le groupe EDF clôt avec succès son offre réservée aux salariés et anciens salariés

L'offre aux salariés, anciens salariés et retraités éligibles du groupe EDF[1] annoncée le 17 avril 2019 a été réalisée avec succès. L'opération, proposée à des conditions attractives, a rencontré une forte demande, illustrée par une large sursouscription des titres proposés : l'enveloppe de 7 704 974 actions proposées à la vente a ainsi été souscrite à 580 %.

Le 10 juillet 2019, EDF a acheté 7 704 974 actions EDF auprès de l'Etat français pour un prix total de 94 462 981,24 euros, soit 12,26 euros par action (ce qui correspond à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes journaliers de l'action EDF constatés sur le marché Euronext Paris du 23 mai au 19 juin 2019). Ces titres seront cédés par l'intermédiaire d'un FCPE aux salariés, anciens salariés et retraités éligibles du groupe EDF avec une décote de 20 %, soit au prix de 9,81 euros par action, avec une date de livraison prévue le 16 juillet 2019. Les personnes éligibles ont de plus bénéficié d'un abondement pouvant aller jusqu'à 500 euros.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF a déclaré : « Le succès de la souscription à l'offre réservée aux salariés, au-delà de nos attentes, témoigne de la grande confiance que ceux-ci accordent à leur entreprise. EDF est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transformation énergétique du pays. L'implication de tous nos salariés dans le projet d'entreprise est le gage de notre réussite. »

[1] En application des dispositions de l'article 31-2 de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 telle que modifiée par la loi n°2015-990 du 6août2015.

