Electricite de France : Le groupe EDF et CONERGIES-GROUP deviennent partenaires dans le développement de solutions d'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest

Le 23 janvier 2019, EDF et CONERGIES-GROUP ont annoncé la conclusion d'un partenariat visant à développer et déployer ensemble des solutions d'efficacité énergétique innovantes dans les domaines du froid et du traitement d'air, à destination des clients industriels et tertiaires en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat se concrétise par la prise de participation d'EDF dans CONERGIES-GROUP à hauteur de 49%*.

Cette nouvelle alliance succède au partenariat historique noué entre CONERGIES-GROUP et Investisseurs & Partenaires (I&P), à travers son fonds I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1). Conformément à son engagement initial, I&P s'est retiré de la société au terme de 6 années durant lesquelles il a accompagné avec succès la croissance de l'entreprise, notamment en renforçant sa structuration, en finançant le démarrage des activités en Côte d'Ivoire et en accompagnant la refonte marketing du groupe.

La collaboration entre EDF et CONERGIES-GROUP est basée sur la complémentarité du positionnement et des compétences des deux entreprises. CONERGIES-GROUP est un des leaders des services intégrés d'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest, avec plus de 130 réalisations à travers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Benin, la Guinée et la Guinée Bissau. Le groupe conçoit et réalise des solutions sur-mesure intégrant le génie climatique, la réfrigération et l'énergie solaire. CONERGIES opère à travers ses filiales RICA Services au Mali et ARIC en Côte d'Ivoire.

EDF apportera à CONERGIES-GROUP son savoir-faire dans les technologies intelligentes permettant de piloter et de suivre à distance les consommations énergétiques. EDF s'appuiera notamment sur sa filiale Dalkia Froid Solutions spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de solutions de froid sur-mesure (intégrant notamment l'énergie solaire) pour l'industrie, la grande et moyenne distribution et le tertiaire. Sur le continent africain, la société a déjà développé des systèmes de réfrigération pour l'industrie laitière alimentés par des panneaux solaires.

Présent en Afrique de l'Ouest sur toute la chaîne de valeur de l'énergie (production d'électricité à base d'énergies renouvelables, kits d'accès à l'énergie Off-Grid, développement de réseaux et services d'ingénierie), le Groupe EDF apportera aussi sa connaissance des marchés, son réseau commercial et sa capacité d'innovation au travers de sa R&D.

Grâce à ce partenariat, la co-entreprise CONERGIES-GROUP vise désormais à multiplier par 3 son activité en Afrique de l'Ouest et envisage d'étendre progressivement son activité à d'autres marchés africains.

Valerie Levkov, Directeur Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée Orientale d'EDF a déclaré : « La collaboration avec CONERGIES-GROUP confirme l'accélération du développement des activités d'EDF en Afrique. Les services d'efficacité énergétique constituent, avec la production décarbonée, un important élément de réponse à la croissance de la demande d'énergie des pays africains et à la réduction de leurs émissions de CO 2 . Elle est aussi un facteur de développement et de compétitivité des entreprises locales via une meilleure maîtrise du budget énergie. Nous sommes fiers de relever ces nouveaux défis avec un acteur de confiance qui partage nos valeurs et notre approche partenariale. »

Mamadou Sanankoua, CEO de CONERGIES-GROUP a déclaré : « La collaboration fructueuse avec le fonds d'investissement IPAE nous a permis de structurer et de développer nos activités de manière importante sur la Côte d'Ivoire et le Mali ces six dernières années. Ce partenariat stratégique avec EDF et sa filiale de métier DALKIA FROID SOLUTIONS nous permettra d'accroitre le portefeuille de solutions à haute efficacité énergétique que nous pouvons proposer à nos clients en Afrique de l'Ouest et Centrale. En tant qu'entreprise Africaine nous sommes fier de pouvoir nous associer à un groupe de classe mondiale comme EDF pour pouvoir apporter des solutions innovantes, efficaces énergétiquement et répondant aux contraintes et besoins spécifiques des marchés que nous couvrons. »

Sébastien Boyé, Directeur Général Adjoint Investissement de I&P a déclaré : « Après une période de 6 années d'une magnifique aventure humaine et entrepreneuriale, pendant laquelle IPAE a pu contribuer à la transformation de CONERGIES-GROUP d'une société malienne en un des leaders sous-régionaux de son secteur, nous sommes très fiers de céder nos actions à EDF pour cette nouvelle étape de croissance de la société. Nous sommes convaincus de la valeur stratégique et industrielle de ce nouveau partenariat mais aussi de son alignement en termes de valeurs et de vision environnementale et sociale qui ont été au coeur de notre investissement dans Conergies. »

Les 51% restants sont détenus par la famille Sanankoua, actionnaires historiques.