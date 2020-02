Electricite de France : Le groupe EDF fait l'acquisition de Pod Point, un acteur majeur de la recharge pour véhicules électriques au Royaume-Uni

EDF au Royaume-Uni a acquis indirectement le contrôle de l'entreprise britannique Pod Point, l'une des plus grandes entreprises spécialisée dans la charge pour véhicules électriques au Royaume-Uni. Cette acquisition est réalisée par une co-entreprise créée avec Legal & General Capital ('Legal & General') qui détiendra 23 % du capital de Pod Point aux côtés d'EDF. Il s'agit de l'investissement le plus important du groupe EDF sur le marché de la mobilité électrique, confirmant l'objectif du Groupe de devenir l'énergéticien leader de la mobilité électrique en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique.

Fondée en 2009 par son créateur et Président-Directeur Général, Erik Fairbairn, et par son Directeur général, Peter Hiscocks, Pod Point est un fournisseur majeur d'infrastructures de charge pour véhicules électriques. L'entreprise a déployé plus de 62 000 bornes de recharge au Royaume-Uni et 6 600 bornes en Norvège. Pod Point propose des solutions de charge à domicile, en entreprise et en itinérance. L'entreprise a développé un large réseau de bornes en accès public permettant aux conducteurs de véhicules électriques d'accéder à près de 3 000 points de charge au Royaume-Uni, notamment sur les parkings de Tesco et Lidl, dans les Center Parcs et sur plusieurs sites appartenant à Legal & General.

Les bornes de recharge Pod Point sont compatibles avec tout type de véhicules électriques. En associant les solutions Pod Point aux offres d'EDF au Royaume-Uni, les clients pourront à l'avenir se charger au bon moment et bénéficier ainsi d'une électricité à un prix compétitif aux heures où le coût de l'énergie est le plus avantageux et où la demande du réseau est moins importante.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'acquisition par le groupe EDF de Pivot Power en 2019, une entreprise spécialisée dans le stockage de l'électricité par batteries et l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

L'objectif de Legal & General Capital est de créer de la valeur ajoutée à long terme pour ses actionnaires en réinvestissant de nouveaux capitaux dans des secteurs clés innovants et en développement. Le Royaume-Uni fait face à un enjeu de modernisation de ses espaces urbains, autant d'opportunités pour des investisseurs disposant d'importants capitaux à placer dans des projets durables et responsables. C'est ce changement que vise « Future Cities » de Legal & General, grâce notamment à la rénovation urbaine, les énergies renouvelables, les infrastructures et les nouvelles technologies.

Marc Benayoun, Directeur Exécutif Groupe en Charge du Pôle Clients, Services et Territoires, a déclaré : « La recharge de la voiture électrique peut encore constituer un frein à la mobilité électrique. L'acquisition de Pod Point va permettre au groupe EDF d'accompagner efficacement ses clients et ses partenaires européens dans ce nouvel usage de l'électricité. Conformément aux objectifs du Plan Mobilité Electrique lancé par EDF il y a deux ans, le Groupe renforce aujourd'hui son engagement au service des entreprises et des particuliers pour le développement d'une mobilité à la fois propre et accessible, à la maille européenne. »

Yannick Duport, Directeur Mobilité Electrique du Groupe EDF, a déclaré : « Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans le Plan Mobilité Electrique. Il répond à notre ambition d'être l'énergéticien leader dans ce domaine en Europe. Acteur majeur des solutions de recharge au Royaume-Uni, Pod Point va jouer un rôle essentiel aux côtés de nos filiales IZIVIA et DREEV. Nous sommes ravis d'accueillir ces nouvelles compétences au sein de notre Groupe. »