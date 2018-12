Electricite de France : Le premier des deux EPR de la centrale nucléaire de Taishan en Chine entre en exploitation commerciale

Le vendredi 14 décembre 2018 CGN et EDF ont annoncé, lors d'une conférence de presse commune à Beijing, que l'unité numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan était devenue le premier EPR au monde à entrer en exploitation commerciale. Ce jalon final a été atteint le jeudi 13 décembre 2018 à l'issue de l'ultime test réglementaire de fonctionnement en continu et à pleine puissance durant 168 heures. Le succès de cette étape marque l'atteinte de l'ensemble des conditions nécessaires à l'exploitation du réacteur en toute sûreté.

La centrale nucléaire de Taishan, composée de deux réacteurs EPR de 1750 MW chacun, est le plus important projet de coopération sino-française dans le secteur énergétique. La centrale de Taishan avec ces deux réacteurs pourra fournir au réseau électrique chinois jusqu'à 24 TWh d'électricité sans CO2 par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 5 millions de Chinois, tout en évitant l'émission d'environ 21 millions de tonnes de CO2 par an.

Le projet de centrale nucléaire de Taishan est porté par TNPJVC, une joint-venture fondée par CGN (51%), EDF (30%) et l'électricien chinois provincial Yuedian (19%). Le groupe EDF avec sa filiale Framatome est intervenu en tant que fournisseur de la technologie EPR de troisième génération, qui répond aux meilleurs standards de sûreté internationaux. EDF a également apporté le retour d'expérience de l'EPR de Flamanville 3, dont la prise en compte a été un facteur clé du succès de Taishan 1 dans les premières phases du chantier. CGN a assuré le pilotage du chantier en capitalisant sur son expérience de plus de 30 ans dans la construction de centrales nucléaires.

Taishan 1 a bénéficié de 35 années de coopération stratégique entre EDF et CGN, engagée au moment de la construction de la première centrale nucléaire chinoise à Daya Bay. Les deux entreprises se sont également appuyées sur la complémentarité des filières nucléaires française et chinoise, favorisant ainsi leur montée en compétence et leur offrant de nouveaux débouchés.

Taishan 1 apporte aux réacteurs EPR dans le monde son expérience en matière de gestion de projet et de maîtrise technologique. Les premiers à en bénéficier sont les deux réacteurs de Hinkley Point C actuellement en construction au Royaume-Uni. Les deux entreprises sont aussi partenaires dans deux autres projets britanniques : le projet de 2 EPR de Sizewell C et celui de Bradwell B qui repose sur la technologie Hualong.

He Yu, Président de China General Nuclear Power Group, a déclaré : « L'entrée en fonctionnement de Taishan 1 marque l'aboutissement d'un projet stratégique soutenu par les chefs d'Etat français et chinois. En tant que premier EPR au monde, Taishan 1 apportera une pierre importante à la construction des réacteurs du même type dans le monde et servira de modèle pour le projet commun de Hinkley Point C en Grande Bretagne porté par CGN et EDF. »

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF, a déclaré : « La mise en service commerciale de Taishan 1, le premier EPR au monde, est un succès de toute la filière nucléaire française. Il démontre la capacité de la filière à concevoir un réacteur de troisième génération dans le respect des meilleurs standards de sûreté et de qualité. L'EPR est un atout important face au défi que de nombreux pays doivent relever : répondre à la croissance de la demande en électricité tout en réduisant leurs émissions de CO2. Le projet Taishan illustre également notre approche du développement de projets nucléaires dans le monde, reposant sur des partenariats avec des acteurs de confiance tels que CGN. »

Construction de l'EPR de Taishan 1 : dernières étapes franchies

10 avril 2018 : autorisation de chargement du combustible

6 juin 2018 : première réaction en chaîne

29 juin 2018 : première connexion au réseau

13 décembre 2018 : entrée en exploitation commerciale

La centrale nucléaire de Taishan en chiffres :