Electricite de France : Les principaux émetteurs européens d'obligations vertes lancent le Corporate Forum on Sustainable Finance

Seize des plus grandes entreprises européennes s'associent afin de favoriser le développement de la finance durable

15 janvier 2019 - Un an après le Green Bond Pledge de Paris qui a marqué l'édition 2017 du Climate Finance Day, seize entreprises européennes (EDF, EDP, ENEL, ENGIE, Ferrovie dello Stato Italiane, Iberdrola, Icade, Ørsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand Paris, SSE, Tennet, Terna, Tideway, Vasakronan) s'allient pour donner naissance au Corporate Forum on Sustainable Finance (« le Forum »). Le Forum a pour but de créer un réseau permanent d'échange d'opinions et d'idées. Il regroupe des émetteurs d'obligations vertes qui s'engagent à défendre et à développer une finance durable permettant de lutter efficacement contre le changement climatique et de promouvoir une société durable et responsable.

L'objectif des membres fondateurs du Forum, issus de différents secteurs économiques tels que la production d'électricité, les infrastructures et activités liées au transport propre, les infrastructures et services environnementaux, ainsi que l'immobilier, est de contribuer activement au développement d'instruments financiers répondant à une logique de finance durable. Ces outils, qui comprennent notamment les obligations et les prêts dits « verts » et « durables », les facilités de crédit ainsi que d'autres outils de financement durables, inscrivent leurs émetteurs dans un modèle de gestion durable.

Le Forum représente plus des deux tiers des volumes d'obligations vertes et durables provenant d'entreprises européennes. Il considère que les outils de financement durable sont des instruments de marché efficaces permettant d'allouer les ressources économiques là où elles sont le plus utiles. Il s'agit notamment de privilégier les investissements bas carbone et durables qui sont au coeur des stratégies d'entreprise des membres du Forum.

Aujourd'hui, nous unissons nos voix pour renforcer nos engagements pris en 2017, dans le but de :

Intégrer davantage la notion de durabilité dans les stratégies financières de nos entreprises respectives,

Travailler de concert avec les investisseurs afin de favoriser le développement d'une économie durable au moyen d'outils de financement innovants,

Accroître la participation des entreprises aux forums nationaux et internationaux qui orientent le développement des marchés financiers durables,

Participer activement à l'élaboration des normes et des cadres réglementaires régissant les instruments financiers durables,

Mettre à profit nos expertises et promouvoir les bonnes pratiques en matière de reporting sur l'impact des stratégies mises en oeuvre,

Échanger avec les agences de notation pour intégrer au mieux les critères ISR lors de l'évaluation de la solidité financière à long terme des sociétés.

La finance durable est un formidable défi, tant pour les entreprises émettrices que pour les investisseurs. Elle va devenir de plus en plus incontournable car les investisseurs s'adaptent rapidement à ces nouvelles tendances et seront de plus en plus enclins à investir dans des initiatives durables.

De ce fait, le Forum représente une opportunité, pour les acteurs qui le composent, de se placer au premier rang de la transition vers un modèle durable à faible émission de carbone.