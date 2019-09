Electricite de France : MASDAR et EDF signent un accord en vue de créer une joint-venture dédiée aux services énergétiques

L'objectif de la co-entreprise sera d'explorer les opportunités de développement dans des projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique de taille moyenne

Cet accord renforce les liens de coopération entre MASDAR et EDF, déjà partenaires dans la phase 3 du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park à Dubaï, dans le projet éolien de Dumat Al Jandal en Arabie Saoudite et dans le parc solaire marocain Noor Midelt 1.

Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, le mercredi 11 septembre 2019 : La Société d'Energie du Futur d'Abou Dhabi (Masdar), filiale de Mubadala Investment Company, et le leader français de l'électricité bas carbone, EDF, ont signé un accord en vue de la création d'une co-entreprise (50% Masdar, 50% EDF) dédiée aux services énergétiques.

L'accord a été signé par Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur Général de Masdar, et Valérie Levkov, Directrice Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée Orientale d'EDF lors d'une cérémonie organisée dans le cadre du World Energy Congress à Abu Dhabi en présence de Khaled Abdulla Al Qubaisi, Directeur Exécutif de Mubadala en charge des Energies Renouvelables, de l'Aéronautique et des TIC, et de Marianne Laigneau, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Internationale d'EDF.

La co-entreprise aura pour objectif de développer des projets d'énergies renouvelables et des services d'efficacité énergétique dans les domaines tels que l'amélioration de la performance énergétique de bâtiments, les installations solaires de moins de 50 MW ou encore les systèmes de récupération de chaleur dans l'industrie. Les deux partenaires ciblent les Émirats Arabes Unis, d'autres pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) et des pays émergeants.

« La signature d'aujourd'hui reflète les ambitions mondiales de Masdar en matière d'énergie propre et soutient les objectifs de la stratégie énergétique des Émirats pour 2050, visant à accroître l'utilisation des énergies renouvelables et à développer les services d'efficacité énergétique dans le pays, dans la région et à l'international», a déclaré Mohamed Jameel Al Ramahi. « Cet accord renforce également notre relation, déjà solide, avec EDF. Il capitalise sur notre expérience locale et internationale ainsi que sur notre expertise de pointe pour élargir nos activités aux projets solaires et aux services d'efficacité énergétique de taille moyenne. C'est un nouveau pas en avant pour Masdar, qui poursuit le développement de son portefeuille de projet renouvelables dans le monde, comptant désormais plus de 25 pays ».

« Après les succès commerciaux communs dans le domaine des énergies renouvelables, EDF et Masdar élargissent aujourd'hui leur coopération aux services d'efficacité énergétique. Ensemble, nous ambitionnons de développer des solutions innovantes pour optimiser les consommations énergétiques et réduire l'empreinte carbone de nos clients au Moyen Orient et dans d'autres pays où nous collaborons. Avec cet accord, EDF franchit un pas de plus vers l'atteinte d'un des objectifs de sa stratégie CAP 2030 : tripler son activité à l'international d'ici 2030 par rapport à 2015. » a déclaré Marianne Laigneau.

Le mois dernier, le consortium composé d'EDF Renewables et Masdar a annoncé la clôture financière du projet éolien off-shore de Dumat Al Jandal de 400 MW en Arabie saoudite, à la fois le premier parc éolien à l'échelle industrielle du pays et le plus grand projet éolien du Moyen-Orient.

En mai, l'Agence Marocaine de l'Energie Solaire (MASEN) a annoncé que le consortium composé d'EDF (via sa filiale EDF Renewables), de Masdar, et de Green of Africa, producteur d'électricité indépendant marocain, avait été retenu pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la centrale solaire multi-technologies de Noor Midelt I. D'une capacité de 800 MW, ce projet associe de manière innovante deux technologies - l'énergie solaire concentrée (CSP) et le solaire photovoltaïque- dont le mode d'hybridation constitue une première mondiale.

Les deux entreprises sont également partenaires dans le projet « Dewa III » (800 MW) aux côtés de Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) dont 200 MW ont déjà été mis en service et 300 autres le seront en 2019. « DEWA III » constitue la phase 3 de l'un des plus puissants projets de parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (5000 MW).