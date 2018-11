Electricite de France : Nouvelle étape franchie dans le développement du projet de centrale à cycle combiné gaz (2250 MW) de Son My 1 au Viêtnam.

Le 2 novembre 2018, dans le cadre de la visite du Premier ministre français Edouard Philippe au Vietnam, EDF, en qualité de pilote du consortium chargé du projet de centrale à cycle combiné gaz (CCG) de Son My 1, et le Ministère de l'Industrie et du commerce vietnamien ont signé un Mémorandum of Understanding (MOU) fixant le cadre général du développement du projet. Cette signature marque une étape importante : elle permet d'engager la négociation des différents accords menant, in fine, à la décision finale d'investissement.

Le projet porte sur la construction et l'exploitation durant 20 ans d'une centrale de type CCG à haut rendement et aux performances environnementales optimisées de 2250 MW située dans la province de Binh Thuan, au nord-est de Ho Chi Minh. Il s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification de sources d'approvisionnement en énergie du Vietnam et répond à un double enjeu : satisfaire la demande croissante d'électricité et diminuer la part du charbon dans le mix énergétique vietnamien (34%) au profit du gaz et des énergies renouvelables.

Déjà présente au Vietnam au travers de sa filiale Mekong Energy Company (56,25%) qui exploite la centrale à CCG de Phu My 2.2 (715 MW), EDF s'appuiera sur son expérience de construction et d'exploitation de cycles combinés gaz dans plusieurs pays. L'installation doit entrer en service d'ici 2024.

En mars dernier, le groupe EDF a été désigné leader du consortium (37,5%) chargé d'étudier le projet aux côtés du partenaire vietnamien Pacific Corporation (25%) et deux partenaires japonais Sojitz corporation (18,75%) et Kyushu Electric Power Co (18,75%).

Marianne Laigneau, Directeur exécutif d'EDF en charge de la direction internationale a déclaré : « L'accord signé ce jour marque une avancée importante dans le développement du projet. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service d'un projet dimensionnant pour le Vietnam et emblématique de sa transition énergétique. Le projet Son My 1 renforce notre présence en Asie du Sud-Est, une région stratégique pour notre développement et s'inscrit parfaitement dans la stratégie CAP 2030 d'EDF visant à tripler les activités du groupe en dehors de l'Europe avant 2030 ».

EDF EN ASIE DU SUD-EST

Implanté en Asie du Sud-Est depuis près de 20 ans, le groupe EDF y est présent au travers de plusieurs activités :