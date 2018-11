Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orano (ex-Areva), en partenariat avec l’entreprise ARIS, a remporté auprès d’EDF deux contrats représentant un important volume d’affaires. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un appel d’offres lancé en 2018 en France pour le renouvellement des activités de soutien à la production d’électricité nucléaire. Les activités prévues aux contrats concernent les centrales nucléaires de Penly (Seine Maritime) et de Dampierre (Loiret), pour une durée respective de 5 et 6 ans fermes, avec des possibilités d’extension d’un à deux ans en fonction des sites.Les prestations comprennent les opérations de préparation, d'installation et de retrait d'échafaudages et d'isolants thermiques pour l'ensemble des six réacteurs des deux centrales. Elles seront mises en œuvre tout au long de l'année à partir de janvier 2019 pour faciliter les opérations de maintenance ou de contrôle, avec un pic significatif d'activité lors des arrêts programmés des réacteurs en vue du remplacement du combustible nucléaire ou de composants majeurs.Ces chantiers mobiliseront annuellement sur chaque site près d'une cinquantaine de salariés spécialisés d'Orano DS, entité du groupe Orano de fourniture de services aux sites nucléaires en exploitation ou en démantèlement.