Electricite de France : Palmarès des Prix start-up EDF Pulse 2019

Le 16 octobre, les lauréats de l'édition 2019 des Prix start-up EDF Pulse ont été récompensés lors d'une cérémonie présidée par Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur général du groupe EDF. Avec plus de 330 projets candidats et à l'issue d'une compétition animée, cette sixième édition a mis en lumière le dynamisme des start-up dans la recherche de solutions innovantes et porteuses de progrès dans les domaines du bien-être connecté, du travail 4.0 et des territoires durables.

Le Grand Jury des Prix start-up EDF Pulse, composé de personnalités des mondes de l'entrepreneuriat, de la recherche, des médias et de la communication, a décerné 3 prix parmi les 12 finalistes. Un 4ème prix a été décerné par le public, à l'issue d'une campagne de vote en ligne. Chaque lauréat remporte une campagne de communication ainsi qu'une dotation financière (de 30k€ à 100k€ pour les Prix du Jury, 50k€ pour le Prix du Public).

1er Prix : TheraPanacea, l'IA au service de la radiothérapie

Cette solution rend le traitement contre le cancer plus automatisé, personnalisé et adaptatif pour de meilleurs résultats cliniques, tout en permettant de traiter plus de patients à ressources égales.

www.therapanacea.eu

2ème Prix : BeON Energy, le panneau solaire plug-and-play

Ce kit solaire, mis au point par BeON Energy, s'installe aussi facilement qu'une TV ou un réfrigérateur : il suffit de le brancher à l'aide d'une prise pour qu'il convertisse l'énergie solaire en électricité et alimente une maison.

www.beonenergy.com

3ème Prix : Grapheal, le pansement biostimulant pour accélérer la cicatrisation

Grâce à sa technologie intelligente au graphène, cette solution de soin permet de suivre à distance l'état des plaies chroniques, d'alerter les soignants en cas d'infection et de favoriser une cicatrisation rapide.

www.grapheal.com

Prix du Public : SAUREA, le moteur photovoltaïque autonome

Particulièrement adapté aux sites isolés et aux climats sévères, ce moteur ultra-résistant transforme directement l'énergie solaire en énergie mécanique, sans aucune électronique de conversion. Il permet d'améliorer le confort de vie en motorisant des activités auparavant manuelles : pompe à eau, ventilateur, machines agricoles, etc.

www.saurea.fr

Nouveauté de l'édition 2019, le jury a également attribué trois mentions à des projets finalistes se distinguant particulièrement par leur impact positif sur la société. Ils bénéficieront, eux aussi, d'une campagne de communication au service de leur développement.

Mention « Contribution environnementale » :

WATTALPS, les batteries haute-performance pour des chantiers zéro émission

Destinés aux engins de construction, ces batteries modulaires et powerbanks mobiles encouragent au passage à l'électrique pour réduire le bruit et les émissions de polluants des chantiers.

www.wattalps.com

Mention « Bénéfice sociétal » :

D'un seul geste, la formation de secourisme en réalité virtuelle

En une heure, cette solution initie les salariés des entreprises aux gestes qui sauvent en s'appuyant sur la réalité virtuelle et un mannequin de secourisme connecté : une expérience sensorielle qui favorise la mémorisation et le passage à l'action.

www.dunseulgeste.fr

Mention « Meilleur espoir » :

Mob-Energy, la recharge électrique sans borne

Finies les bornes fixes, ce robot mobile et autonome simplifie la recharge des véhicules électriques dans les parkings : l'énergie se déplace là où il faut, quand il le faut.

www.mob-energy.com