Electricite de France : Pour innover en e-santé sur les maladies chroniques, AG2R LA MONDIALE et EDF lancent un appel à projets à destination des start-up

En France, près de 20 millions de personnes sont atteintes d'une maladie chronique, ce qui les affecte dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne et professionnelle. Améliorer la qualité de vie et l'autonomie de ces personnes par des solutions innovantes, c'est le défi que lancent les groupes AG2R LA MONDIALE et EDF aux start-up, TPE et PME, à travers un appel à projets commun

La e-santé pour répondre aux besoins des maladies chroniques

Cet appel à projets vise à trouver des solutions innovantes et accessibles pour la prévention, le dépistage et l'accompagnement des maladies chroniques, dans les différents lieux de vie de la personne : à domicile, au travail, en mobilité, avec un focus particulier sur les pathologies cardiovasculaires, ostéo-articulaires et respiratoires ainsi que sur la cancérologie.

Afin de conduire cet appel à projets, AG2R LA MONDIALE et EDF se sont alliés à Paris&Co, qui possède notamment une plateforme d'innovation dédiée à la e-santé, Tech Care Paris.

Une opportunité de croissance pour les entreprises lauréates

Les lauréats bénéficieront :

d'une expérimentation rémunérée de leur solution ;

d'une expertise et d'un support technique d'AG2R LA MONDIALE et d'EDF;

d'un accompagnement d'AG2R LA MONDIALE, d'EDF et de leurs partenaires (pôles de compétitivité, incubateurs…) pour les aider à développer leur solution ;

d'une visibilité accrue dans les supports de communication d'AG2R LA MONDIALE et d'EDF.

Par ailleurs, l'expérimentation rémunérée pourra potentiellement être suivie d'une collaboration plus étroite avec AG2R LA MONDIALE et/ou EDF, au cours de l'année 2020.

Les candidatures sont ouvertes du 23 septembre au 21 octobre 2019.

Pour connaître les modalités et candidater :

https://www.agorize.com/fr/challenges/projets-e-sante

Philippe Dabat, Directeur délégué assurances de personnes d'AG2R LA MONDIALE, a déclaré : « EDF est notre client depuis de nombreuses années. C'est une entreprise à la pointe de la technologie et très investie dans la prévention pour ses salariés. Nous sommes donc très heureux d'être le partenaire d'EDF dans le lancement de cet appel à projets e-santé. Celui-ci est au croisement de deux axes stratégiques pour notre Groupe : le développement de l'open innovation et la promotion des services de prévention et d'accompagnement au bénéfice de l'ensemble de nos assurés. Ce projet concrétise notre engagement sociétal et illustre les valeurs de proximité et de solidarité que nous partageons avec EDF ».

Michel Vanhaesbroucke, Directeur d'EDF Pulse Croissance, a déclaré :« Proposer à la société des solutions innovantes, compétitives et capables d'améliorer durablement le confort et le quotidien de chacun est une priorité de longue date du groupe EDF. Dans le cadre de cet engagement et après deux appels à projets réussis en 2018 dans le domaine des services à la personne, nous sommes très heureux de lancer ce nouveau challenge aux start-up dans le domaine de la e-santé, avec AG2R LA MONDIALE, une référence pour des millions de Français en matière de protection sociale, avec qui nous partageons de nombreuses valeurs de services de proximité pour nos clients ».