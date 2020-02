Electricite de France : Résultats annuels 2019

Résultats financiers 2019 (1)

Chiffre d'affaires : 71,3 Mds€, + 3,5 % org.(2)

EBITDA : 16,7 Mds€, + 8,4 % org.(2) - Objectif de 16,0 - 16,7 Mds€

Résultat net courant (5) : 3,9 Mds€, + 57,9 %

Résultat net part du Groupe : 5,2 Mds€ x 4,4

Réduction des OPEX (6) : 1,2 Md€ vs 2015 - Objectif de ~1,1 Md€

Investissements nets totaux (7) : 13,9 Mds€ - Objectif de ~15 Mds€

Cash Flow hors HPC et Linky : 1,8 Md€ - Objectif 2019 > 0,6 Md€

Endettement financier net/EBITDA : 2,46x - Objectif 2019 = 2,7x

Dividende proposé : 0,48 €/action, soit un taux de distribution de 45 % (8)

Faits marquants

Clients, Services et Territoires

Gamme d'offres renouvelée et innovante en France

Succès des offres de marché : plus de 550 000 clients électricité résidentiels en France

Plus de 1,5 million de clients en France gaz résidentiels

Italie : intégration réussie de Gas Natural Vendita Italia

Accélération du développement dans les énergies renouvelables

Doublement des capacités mises en construction (éolien et solaire) à 4,4 GW

Offshore :

- Succès majeurs en France et au Royaume-Uni : plus de 2 GW en développement ou en construction

- EDF est leader en France avec 4 appels d'offres sur 7 remportés

Déploiement des trois grands plans

Lancement réussi du plan solaire (3)

- c. 2000 ha de terrains sécurisés (x7 vs 2017)

- c. 2000 ha de terrains sécurisés (x7 vs 2017) Déploiement du plan stockage (3)

- Acquisition du développeur Pivot Power au Royaume-Uni (portefeuille potentiel de 2 GW de capacité)

- Acquisition du développeur Pivot Power au Royaume-Uni (portefeuille potentiel de 2 GW de capacité) Plan mobilité électrique (4)

- Commercialisation de solutions de mobilité électrique dans les quatre pays coeur de cible du Groupe

- Acquisition de Pod Point, leader du marché au Royaume-Uni sur l'installation et l'exploitation de bornes de recharge

Nucléaire

EPR de Taishan en Chine : mise en service de l'unité 2

Succès de la première VD4 900 : redémarrage de Tricastin 1 après l'autorisation de l'ASN

Consultation engagée par le gouvernement français sur l'évolution de la régulation du nucléaire existant

Excell : lancement du plan d'excellence de la filière nucléaire

EPR Flamanville : définition d'un scénario de remise à niveau des soudures de traversées du circuit secondaire principal (5)

Enedis

116 contrats de concession renouvelés en 2019, soit 170 à fin 2019

Linky : 7,7 millions de compteurs posés sur l'année portant le total à 23,4 millions à fin 2019

Accélération des raccordements d'installations renouvelables

International

Mise en service du barrage de Sinop au Brésil (400 MW)

Démarrage de la construction du barrage de Nachtigal au Cameroun (420 MW)

Bonne performance de Luminus en Belgique

Objectifs 2020

EBITDA (9) : 17,5 - 18,0 Mds€

: 17,5 - 18,0 Mds€ Charges opérationnelles (6) stables en €2019

stables en €2019 Investissements nets totaux hors acquisitions et « cessions du Groupe 2019-2020 » : ~ 15,5 Mds€ / an

Cessions Groupe 2019 - 2020 (10): 2 à 3 Mds€

Ambitions 2020-2021

Endettement financier net / EBITDA (9) : ~2,6x en 2020, = 2,7x en 2021

: ~2,6x en 2020, = 2,7x en 2021 Dividende : Taux de distribution cible du Résultat net courant (8) : 45 - 50 %

État engagé à opter pour un paiement en actions du solde du dividende 2019 et du dividende relatif à l'exercice 2020

Le Conseil d'administration d'EDF, réuni le 13 février 2020 sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF a déclaré : « Nos performances 2019 confortent et prolongent le rebond enregistré en 2018. EDF est une entreprise profitable qui atteint ses objectifs financiers. Grâce à l'engagement quotidien des salariés du Groupe, nous poursuivons, avec succès et à un rythme soutenu, le déploiement de notre stratégie CAP 2030 tout en maîtrisant nos investissements et en réduisant nos coûts. Nous accélérons dans toutes les énergies renouvelables, nous poursuivons notre offensive commerciale en France, nous avançons résolument dans la mise en oeuvre des Plans Solaire, Stockage et Mobilité Electrique et nous continuons à investir dans les actifs existants et les projets nucléaires du Groupe. Forts de nos savoir-faire et de notre capacité de transformation, nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans l'atteinte de l'ambition française et européenne de neutralité carbone. »

NB : l'ensemble du communiqué de presse est disponible dans le fichier PDF ci-contre

Notes de bas de page

(1) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 (utilisation de la méthode rétrospective modifiée). Les données comparatives n'ont pas été retraitées, conformément aux dispositions transitoires de la norme.

(2) Variation organique à périmètre, norme et taux de change comparables.

(3) Le groupe EDF poursuit un modèle de développement qui s'appuie sur des partenariats. Tous les projets ne seront pas nécessairement consolidés en intégration globale.

(4) Le Plan mobilité électrique d'EDF s'ajoute aux investissements spécifiques réalisés dans ce domaine par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens du Code de l'énergie.

(5) Cf. communiqué de presse du 9 octobre 2019. Estimation du coût de construction revue à 12,4 Md€ en euros 2015 et hors intérêts intercalaires.

(6) Le résultat net courant n'est pas défini par les normes IFRS et n'apparaît pas en lecture directe dans le compte de résultat consolidé du Groupe. Il correspond au résultat net hors éléments non récurrents, hors variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading et hors variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres nets d'impôts.

(7) Somme des charges de personnel et des autres consommations externes. À périmètre, norme et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services.

(8) Investissements nets totaux, hors acquisitions et « Cessions Groupe 2019-2020 ».

(9) Taux de distribution du résultat net courant ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres.

(10) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2020 et d'une hypothèse de production nucléaire France comprise entre 375 TWh et 390 TWh pour 2020.

(11) L'objectif intègre l'exécution de l'option de vente des titres CENG en 2020. La réalisation de l'opération est susceptible d'être différée à 2021 en fonction du calendrier d'obtention des autorisations réglementaires.