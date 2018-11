Electricité de France : Sur le podium boursier 2018

Un contexte enfin plus porteur

Qui l'eut cru ? Electricité de France a atteint cette semaine la seconde marche du podium des performances du SBF120 en 2018, avec un gain qui avoisine 50%. A 15,70 EUR, le titre évolue même au-dessus de l'objectif moyen des 18 analystes qui suivent le dossier, 14,30 EUR. L'Etat, qui détient 83,66% du capital, peut se réjouir d'une participation dont la valeur de marché est passée de 27 à 39,4 milliards d'euros, soit 12,4 milliards d'euros de plus, en l'espace de dix mois.Plusieurs facteurs expliquent le redressement des cours de l'énergéticien. D'abord, la hausse du prix de l'énergie attendue de longue date, qui est en train de se concrétiser. C'est en partie grâce à l'effet du marché du CO2, dont les prix, longtemps déprimés, sont revenus sur des niveaux qui comptent. Les investisseurs spéculent aussi sur un contexte réglementaire plus porteur pour EDF, après les travaux de réforme menés par le gouvernement. Même sans aller jusqu'au serpent de mer d'une scission de l'énergéticien, le scénario en circulation depuis plusieurs mois qui séduit les financiers. Enfin, le groupe s'extirpe peu à peu d'une période délicate sur le plan de la communication. C'est vrai au niveau de la vétusté de son parc nucléaire, après avoir mené les investissements requis par les autorités de sûreté, mais aussi sur le plan des résultats, après plusieurs millésimes perclus d'avertissements. Il reste beaucoup de défis liés à la transition énergétique et à la facture nucléaire, mais le quotidien du groupe n'est plus un empilement d'événements tous plus déprimants les uns que les autres.Sur un plan purement financier, l'Etat peut donc se frotter les mains. Dans le dernier bilan reproduit ci-dessous, la ligne EDF est la seule qui s'affiche uniformément en vert depuis le début de l'année 2017.