Electricite de France : URBANSOCCER & EDF, UNION DES FORCES ET SPORT POUR TOUS !

UrbanSoccer et EDF annoncent la signature d'un partenariat en faveur de la promotion du football amateur et de l'accès au sport pour tous.

Avec pour point d'encrage la passion du football et une vision commune des valeurs du sport, les deux entités unissent leurs forces afin d'offrir des conditions optimales pour la pratique.

En garantissant l'accès à un environnement de qualité au plus grand nombre, les deux partenaires font la part belle au plaisir et à la convivialité, maîtres-mots de l'expérience UrbanSoccer, tout en s'engageant durablement dans la réduction des dépenses énergétiques.

Très impliqué de son côté dans le soutien des équipes de France professionnelles auprès de la Fédération Française de Football, EDF, en s'associant au leader français du foot 5, renforce son engagement auprès des sportifs amateurs.

Le sport pour tous au coeur du projet

Acteurs engagés dans la promotion du sport pour tous, impliqués en faveur de la diversité et de la mixité dans le sport, UrbanSoccer et EDF soutiennent la pratique et la promotion du football féminin.

Supporter National de la dernière coupe du Monde Féminine de la FIFA, EDF s'est particulièrement investie ces cinq dernières années dans la promotion du football féminin ; notamment au travers d'activations dédiées, mais aussi avec l'implication de Laura Georges (ancienne joueuse internationale française) au sein du Team EDF.

De son côté aussi, UrbanSoccer met le paquet pour faire bouger les lignes et venir à bout des préjugés ! Mise en place de créneaux 100% féminins avec les partenaires, création d'une ligue féminine et organisation de tournois dédiés ; les joueuses ont pu apprécier le développement d'une offre complète dans les centres. Certaines d'entre elles ont même eu l'opportunité de jouer aux côté d'Ada Hegerberg (Ballon d'Or 2018) ou avec les féminines du Paris Saint-Germain à l'occasion de journées spéciales.

Fort des différentes actions individuelles menées par UrbanSoccer et EDF dans la promotion du football féminin, de belles choses restent encore à venir !

La stratégie RSE : un enjeu majeur pour UrbanSoccer

Dans une démarche d'amélioration continue, le leader du foot 5 accélère son offensive sur l'optimisation des performances énergétiques de ses centres. Grâce à la naissance de ce nouveau partenariat, l'ensemble des centres UrbanSoccer vont bénéficier de toute l'expertise d'EDF en matière de transition énergétique. Éclairage, chauffage, mutualisation des équipements, service de pilotage intelligent du bâtiment… Autant d'axes de réflexion qui s'inscrivent dans une stratégie globale d'optimisation des performances énergétiques et de réduction de l'empreinte carbone. De quoi offrir des conditions toujours meilleures aux utilisateurs des centres UrbanSoccer !

Du sport pour officialiser l'accord

Pour célébrer la signature de ce partenariat plein de promesses, UrbanSoccer et EDF marqueront le coup lors du prochain match de l'équipe de France Féminine, disputé le 9 novembre à Bordeaux. Face à la Serbie et dans le cadre des qualifications Euro Féminin de l'UEFA 2021, les bleues fouleront le Matmut Atlantique pour la première fois à cette occasion.

UrbanSoccer et EDF profiteront de cette belle affiche pour organiser, en amont de la rencontre, un match symbolique pour officialiser leur accord. Deux équipes d'enfants aux couleurs d'EDF et d'UrbanSoccer s'affronteront sous les regards attentifs de Laura Georges et Denis Gargaud, tous deux membres du Team EDF et présents pour l'occasion.

EDF permettra ensuite à tous les enfants participants d'assister au match de l'équipe de France Féminine. Certains d'entre eux auront même la chance de vivre l'expérience porte drapeau pour accompagner l'entrée des joueuses sur le terrain. Ce type d'opération sera répété afin que les enfants des centres UrbanSoccer puissent profiter de certains avantages en lien avec la Fédération Française de Football.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas

carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 69 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.