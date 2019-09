France-Les "dérives" de la filière nucléaire sont inacceptables-Le Maire

m.duthu - " L'Etat ne peut accepter les "dérives mois après mois, année après année" dans la filière nucléaire française".

Il y a de longs mois que cette réflexion occupe mes pensées.

Comment certains sous-traitants ont-ils pu être choisis en raison de leur peu de rigueur et font subir à EDF des retards et des surcoûts importants sans parler de l'atteinte portée à son image ?

Comment se fait-il que le contrôles qualités à chaque phase ont été inefficaces ? Sont-il l'oueuvre de l'entreprise qui réalise les travaux ?

On souhaiterai plus de transparence !