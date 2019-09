Retraites, hôpitaux, pompiers... une rentrée sociale sur le pavé

PARIS (awp/afp) - Agenda social chargé: contre la réforme des retraites, la réorganisation d'EDF, des finances publiques ou pour défendre l'hôpital et les pompiers, les appels à la mobilisation en septembre se multiplient, sans converger sur une date unique.

Voici le calendrier de ces contestations:

Mercredi 11 septembre

Six mois après le début des grèves aux urgences, la CGT organise une journée nationale d'action élargie dans les hôpitaux publics et privés. Le syndicat lancera des appels à la grève et prévoit une manifestation à Paris. Il réclame des postes pour les "urgences et tous les services" hospitaliers, "l'arrêt des fermetures de lits et de services", une hausse des salaires.

Vendredi 13 septembre

A la RATP, mobilisation contre la réforme des retraites, avec appel à la grève et rassemblement devant le siège de la régie des transports parisiens. Les syndicats Unsa, CGT, CFE-CGC, SUD, FO et Solidaires veulent sauver le régime spécial de retraite des agents de la RATP, qui tient compte des "pénibilités liées à (leur) mission de service public". Ils annoncent "une journée noire sans transport".

Lundi 16 septembre

Les retraites encore. Avocats, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes et podologues, mais aussi pilotes, hôtesses et stewards sont appelés à manifester à Paris par le collectif SOS Retraites, qui réunit le Conseil national des barreaux, des syndicats et des associations. Il défend les "régimes autonomes" de retraite complémentaire de ces professions qui n'ont, dit-il, "jamais rien coûté aux contribuables".

Le même jour, Solidaires, CGT, FO, CFDT et CFTC appellent les fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques (DGFip) à faire grève contre la réforme de leur administration. L'intersyndicale réclame de "véritables négociations".

Jeudi 19 septembre

Une grève contre "Hercule", le projet de réorganisation d'EDF. Les syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT et FO, qui redoutent "la casse du groupe" public, prévoient également des manifestations en province et à Paris. A la demande du président Emmanuel Macron, la direction d'EDF doit faire des propositions de restructuration d'ici à la fin de l'année.

Samedi 21 septembre

C'est le jour de Force ouvrière contre la réforme des retraites, avec une manifestation nationale à Paris. Ce rassemblement pendant le week-end sera "une première étape" pour s'opposer au projet de régime universel, avait souligné en juillet le secrétaire général du syndicat, Yves Veyrier. "S'il le faut", FO appellera aussi à "cesser le travail", avait-il prévenu, peu après la publication des préconisations du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye.

Mardi 24 septembre

Après FO, la CGT. La confédération "appelle à la mobilisation partout en France" contre la réforme des retraites "pour obliger le gouvernement à renoncer à son projet" de "régression sociale". Une "réforme Delevoye/Macron" qui "ne ferait que des perdants", accuse la CGT.

La confédération a obtenu le renfort de SUD-Rail. Le troisième syndicat de la SNCF appelle à faire grève et manifestera "avec la CGT".

Jusqu'à fin octobre

Mobilisés depuis fin juin, les pompiers professionnels ont prolongé leur mouvement de grève jusqu'à fin octobre. Ils dénoncent les "sous-effectifs, sur-sollicitations professionnelles et violences" à leur encontre. Le service minimum continuera d'être assuré. Une manifestation nationale devrait avoir lieu en octobre.

Samedis jaunes

La mobilisation des "gilets jaunes" s'est dégonflée cet été mais ils étaient toujours quelques centaines à défiler chaque samedi des vacances, dans toute la France. Ils ont promis un "septembre noir" au gouvernement.

Les enseignants ?

Si les relations entre le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et les syndicats d'enseignants semblent s'apaiser, la rentrée, la réforme du lycée, celle des retraites et des revendications salariales pourraient raviver les tensions.

Des préavis de grève portant sur septembre, et même octobre, ont déjà été déposés en vue d'éventuelles actions.

