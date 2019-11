Royaume-Uni : avec l'acquisition de Pivot Power, EDF accélère son développement dans le stockage par batteries et l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques

Paris, le 4 Novembre 2019 - Le Groupe EDF annonce l'acquisition de la start-up britannique Pivot Power, spécialisée dans le stockage de l'électricité par batteries et l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Cette acquisition doit permettre au Groupe EDF, déjà 1er producteur d'électricité bas carbone du Royaume-Uni, de devenir également l'un des leaders des installations de stockage par batteries du pays.

Désormais filiale à 100 % d'EDF Renouvelables, Pivot Power dispose d'un important portefeuille de projets de stockage par batteries sur plus de quarante sites, répartis dans tout le pays et d'une capacité totale de près de 2 GW. Ces batteries seront raccordées au réseau de transport de l'électricité à haute tension. Localisés à Kemsley (dans le Kent) et à Cowley (dans la région d'Oxford), les deux premiers projets de stockage, dont les terrains et les raccordements sont d'ores et déjà sécurisés, devraient entrer en service dès 2020. Dans le cadre de ses projets, la société développera également des réseaux d'infrastructures électriques privés permettant notamment le large déploiement de bornes de recharge rapide dans le pays.

Chaque projet de Pivot Power pourra héberger plusieurs batteries de stockage d'une capacité totale pouvant atteindre 50 MW et permettre le déploiement d'une centaine de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Ces possibilités de raccordement seront particulièrement adaptées aux grands centres commerciaux, aux centres logistiques, aux dépôts de bus ainsi qu'aux parcs de stationnement.

Le stockage de l'électricité et les infrastructures de recharge rapide constituent deux leviers importants pour l'objectif « zéro carbone » en 2050 du Royaume-Uni. En effet, le développement du stockage permettra de renforcer la flexibilité et la fiabilité du réseau électrique, et facilitera l'intégration des énergies renouvelables. Le maillage des bornes de recharge rapide sur le territoire est en outre une condition de succès du développement des véhicules électriques en substitution à l'essence.

Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Stockage Electrique d'EDF, contribue à l'objectif du Groupe de devenir leader du secteur en Europe, avec le développement de 10 GW de capacité de stockage supplémentaires d'ici 2035. L'opération contribue également au Plan Mobilité Electrique du Groupe qui vise à devenir le leader du secteur d'ici 2022, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Belgique. EDF a pour ambition de fournir en électricité 600 000 véhicules électriques et de déployer 75 000 bornes de recharge à cet horizon.

Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe d'EDF en charge du Pôle énergies renouvelables et Président-Directeur Général d'EDF Renouvelables, déclare : « Après le rachat récent de PowerFlex Systems aux États-Unis, cette nouvelle acquisition d'un acteur des systèmes intelligents de stockage d'électricité et de recharge pour les véhicules électriques, renforce notre expertise dans le monde. Avec les nombreuses compétences développées dans ce domaine des nouveaux usages de l'électricité, l'équipe de Pivot Power est un atout pour EDF. Cette opération constitue une nouvelle avancée dans le déploiement des plans Stockage et Mobilité Electrique du Groupe EDF. »

Simone Rossi, Directeur général d'EDF Energy, ajoute : « Parallèlement à la production d'énergie renouvelable et nucléaire, le stockage par batteries et les véhicules électriques sont deux technologies clés qui contribueront à réduire les émissions de carbone. L'acquisition de Pivot Power montre l'intérêt porté par EDF à investir dans des projets qui permettront au Royaume-Uni d'atteindre son objectif 'zéro carbone' en 2050. »

Matt Allen, cofondateur et PDG de Pivot Power, conclut : « Nous voulons accélérer la transition du Royaume-Uni vers une électricité compétitive, fiable et décarbonée et permettre l'adoption rapide de moyens de transport propres. EDF Renouvelables partage notre vision et dispose des compétences, des ressources et de l'envergure qui transformeront notre ambition en réalité. »

