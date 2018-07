EDF : Jefferies toujours à l'achat après les semestriels

31/07/2018 | 09:33

Le bureau d'études Jefferies confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action EDF en saluant des comptes semestriels supérieurs aux attentes. L'objectif de cours reste fixé à 14 euros.



Selon les analystes, l'EBITDA semestriel de 8,2 milliards d'euros dévoilé par l'énergéticien français a dépassé un consensus situé vers 7,8 milliards, ce qui 'reflète une robuste performance opérationnelle et la poursuite des efforts d'économies'. Mais aussi, en France, l'amélioration de la disponibilité nucléaire et la forte hausse de la production hydraulique.



Jefferies souligne également le relèvement de la fourchette de prévision d'EBITDA annuelle, et la réduction de l'endettement, qui d'ailleurs devrait s'améliorer plus vite que prévu d'ici la fin de l'année.



Bref, selon une note, 'les tendances opérationnelles favorables sont toujours à l'oeuvre'.





