EDF : UBS toujours à l'achat après le départ de Nicolas Hulot

29/08/2018 | 10:34

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action EDF ce matin, estimant que le départ du ministre français de l'Ecologie en charge notamment de la transition énergétique, Nicolas Hulot, pourrait présager de bonnes nouvelles pour le groupe électronucléaire. L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 16 euros.



M. Hulot explique sa décision par 'une accumulation de déceptions', ce qui comprend des difficultés à réduire la production électronucléaire française, le gouvernement tardant à désigner le ou les réacteurs à fermer.



Or UBS est d'avis que 'la France a besoin d'étendre la durée de vie de l'essentiel de son parc nucléaire (...) et la démission de M. Hulot pourrait indiquer qu'une décision en ce sens se profile', supputent les spécialistes. La survenance de l'annonce alors que le président Macron était en voyage à l'étranger pourrait de plus suggérer une décision 'imminente'.



D'une manière générale, M. Hulot n'a pas ménagé ses critiques contre le nucléaire, et semblait peu enclin à en faire une partie importante de son programme énergétique à moyen terme.







