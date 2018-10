Comment optimiser les revues de Direction en entreprise ? C'est la question posée par l'AFNOR Grand Est (Association Française de Normalisation), le 11 octobre dernier au COM, à plus d'une vingtaine de responsables Qualité et Environnement du Grand-Est, venus de tous horizons (SNCF, SDEA, Hôpitaux Universitaires, Lohr Industrie, Clemessy,…). Au programme de la réunion, une intervention AFNOR sur les nouvelles exigences des normes ISO 9001 & 14001 et des ateliers qui ont permis de recueillir les expériences de chaque participant dans la réalisation des revues de Direction. Cette rencontre, à l'initiative de la délégation AFNOR du Grand Est et du pôle SEM (Sécurité, Environnement, Management), a favorisé les échanges entre les responsables Qualité & Environnement et permis de partager nos bonnes pratiques. Une nouvelle initiative pour faire progresser notre démarche d'amélioration continue