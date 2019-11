Electricite de Strasbourg : Retrouvez ÉS et EDF au salon de l'industrie du futur BE 4.0

Le Groupe EDF, avec EDF S.A., Dalkia, ÉS et EDF Deutschland, est le partenaire premium de ce salon, pour la 3ème année consécutive. Fort de ses savoir-faire industriels, le groupe EDF développe de nouvelles offres pour accompagner ses clients industriels dans la performance industrielle et gérer les transitions énergétique et numérique. Via ce salon, EDF et ses filiales souhaitent échanger avec les industriels de nombreux secteurs, tant des grands groupes que des PME, afin de mieux appréhender leurs enjeux dans leur transition énergétique et numérique et de leur proposer les solutions les mieux adaptées.

Nos rendez-vous

Par ailleurs, ÉS et EDF participeront également à la table-ronde proposée par la Communauté des offreurs de solutions .

A l'issue de la table-ronde, les membres de la Communauté des offreurs de solutions du Grand Est procèderont à la signature officielle de leur Manifeste, en présence des représentants de l' Alliance Industrie du futur, de la Région Grand Est, de la CCI et de nombreux industriels.