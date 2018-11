Géothermie : ÉS réalise une cartographie 3D dans le Nord de l'Alsace

ES a réalisé une cartographie 3D sur un périmètre de près de 200 km2 et 3000 m de profondeur dans le nord de l'Alsace : une première en France dans ce domaine.

Les objectifs de cette cartographie sont multiples :

Fixer les meilleures zones potentielles pour développer de nouveaux projets de géothermie profonde, à l'image des 2 centrales qui sont en exploitation depuis plus de 2 années maintenant.

Réaliser de nouveaux projets, et apporter au territoire une énergie vertueuse, décarbonnée et compétitive permettant l'implantation de nouveaux process industriels appuyés sur cette ressource et assurant un nouveau développement économique du territoire.

Porté par les élus du territoire et sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental du Bas-Rhin, une étude prospective de recherche d'industriels sur un périmètre européen et appuyée sur la ressource géothermique est actuellement en cours. Le territoire qui s'est proclamé 'territoire d'excellence pour la géothermie profonde' mise sur cette ressource importante du sous-sol pour son avenir économique.

Cette cartographie 3D a été déployée sur les mois d'été, et près de 200 personnes ont sillonné les champs, forêts et communes pour poser et déplacer quotidiennement les quelques 12 000 capteurs (géophones) qui enregistrent les ondes renvoyées par le sol et émises par les 10 camions vibreurs en circulation.

Il faudra quelque 6 à 8 mois pour interpréter et établir cette cartographie du sous-sol.

ÉS pourra dès ce moment-là étudier et déposer de nouvelles demandes d'autorisation de forages et enclencher les futurs projets sur le territoire et au service du territoire.