Electricite et Eaux de Madagascar : Communiqué EEM du 24 mai 2019 0 24/05/2019 | 18:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société Anonyme au capital de 14.234.997,50 Euros

48, Avenue Victor Hugo – 75116 PARIS

RCS Paris B 602 036 782 Paris, le 24 mai 2019, La Société VIKTORIA INVEST a, conformément à ses statuts, clôturé son exercice social le 31 décembre 2018.



Elle devait donc réunir son Assemblée annuelle en vue d’approuver les comptes de l’exercice au plus tard le 30 juin 2019. Du fait de difficultés dans la préparation des comptes annuels de la Société comme il a été exposé dans une requête soumise au Président du Tribunal de Commerce de Paris, le Conseil d’Administration a été amené à constater que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ne pouvaient pas être approuvés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice, conformément à l’article L. 225-100 du Code de Commerce. Conformément aux articles L.225-100 et R.225-64 du Code de Commerce, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a, par une Ordonnance du 20 mai 2019, autorisé la Société à reporter la tenue de son Assemblée Générale jusqu’au 15 décembre 2019. Ce décalage s'explique par le report de la publication des comptes de sa filiale SAIPPPP. Par ailleurs, le Conseil d’Administration poursuit sa mission et abordera dans les prochaines semaines ses nouveaux projets de redéploiement des investissements de la Société. A propos du Groupe EEM Fondé en 1928, Electricité et Eaux de Madagascar détient des participations dans diverses entreprises en France et à l’étranger dont notamment la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIPPPP, la SNC Paris Croix des Petits Champs, la SARL Les Vergers. Electricité et Eaux de Madagascar détient en outre une participation dans Gascogne (16,04 %) qui en fait un des plus gros actionnaires de cette société cotée sur Euro List C, et une participation dans la Société Française de Casinos - SFC (10%). Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Euro List C de Nyse Euronext Paris.



Pièce jointe Communique du 24 05 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ELECTRICITÉ ET EAUX DE MAD 30/04 EEM : Communiqué du 30 avril 2017 GL 11/04 ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR (E : la possible reprise du contrôle de ses ac.. GL