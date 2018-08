Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ELECTRO POWER SYSTEMS 2.25% 11.35 2.76% ENGIE 0.07% 13.45 -6.17%

Electro Power Systems (EPS), un pionnier technologique des solutions de stockage d’énergie et des microgrids, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) dont la souscription s’est déroulée du 20 au 30 juillet. Le montant brut de l’émission s’élève à 30,3 millions d'euros et se traduit par la création de 3 191 715 actions nouvelles.La demande totale pour l'augmentation de capital d'EPS s'est élevée à environ 48,6 millions d'euros, soit un taux de souscription d'environ 160,3% (ou 36,4 millions d'euros, soit un taux de souscription d'environ 120,2% en excluant l'engagement réductible d'Engie).Le capital d'EPS à l'issue de l'opération s'élèvera à 2,5 millions d'euros, divisé en 12 766 860 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune. Engie (par l'intermédiaire de sa filiale GDF International) détiendra 60,5% du capital et des droits de vote d'EPS.