Electro Power : Résultats du premier semestre arrêté au 30 juin 2018 La croissance à deux chiffres continue et la société devient ENGIEeps 0 0 28/09/2018 | 21:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Regulatory News : Electro Power Systems (Paris:EPS) : Le chiffre d'affaires, en augmentation de 40% sur base comparable, confirme la tendance de croissance alors que le pipeline des ventes, qui s'accélère jusqu'à 244 millions, est une confirmation du soutien fort d'ENGIE en tant que partenaire industriel. C'est pourquoi EPS devient ENGIEeps, renforçant ainsi les synergies d'intégration et son engagement envers une intensification globale à l'intérieur du groupe ENGIE. Chiffres clés du premier semestre 2018 Le chiffre d'affaires s’élève à €1,4 millions conformément à IFRS 15, et sur base comparable IAS 11-18 à €5,4 millions en augmentation de 40%, cette base devant être utilisée pour la comparaison avec le premier semestre 2017. La croissance est principalement portée par le déploiement des solutions de soutien au réseau en Europe:: en particulier, le système de stockage de 20 MW en Espagne et les systèmes de stockage sur batterie en Italie et en Belgique. En parallèle, les micro-réseaux et les projets d'îles intelligentes en Italie, à Singapour et sur l'Archipel des Comores sont en cours de construction et devraient principalement contribuer au chiffre d'affaires du deuxième semestre 2018. À ce jour, le pipeline, en augmentation de 53% par rapport au premier semestre 2017, à hauteur de 244 millions, est principalement composé de micro-réseaux, dont au moins 66% sont situés en Asie-Pacifique. ENGIE est impliqué dans plus de deux tiers de ces projets, ce qui démontre son soutien fort en tant que partenaire industriel. Environ 70 millions d'euros de ce pipeline, d'ores et déjà sécurisés via des contrats d'achat d'électricité avec les acquéreurs, sont en phase finale de développement du projet et en phase de diligence raisonnable. À ce jour, le carnet de commandes s'élève à 20,5 millions d'euros (24,5 millions selon l'IFRS 15), en hausse de 49% sur base comparable par rapport au premier semestre 2017, dont 9,5 millions d'euros de commandes finales et irrévocables sécurisées par des contrats d'achat d'électricité, pour lesquelles le financement est en train d'être structuré. La marge brute se réduit de 24% et l'EBITDA, selon l'IAS 11-18, s'élève à -2,6 millions, principalement à cause de la conversion sur la période de presque l'intégralité des solutions de soutien au réseau. Pour le deuxième semestre 2018, le chiffre d'affaires dérivera principalement du carnet de commandes actuel, 84% de celui-ci étant constitués de micro-réseaux, qui contribuent de manière plus positive à la marge brute et donc à l'EBITDA. La position financière nette s'élève à -13,2 millions d'euros, en baisse de 0,9 million par rapport à fin décembre 2017. Cela n'inclut pas l'augmentation de capital de 30,3 millions d'euros, achevée avec succès en août 2018. L'investissement en R&D s'élève à 1,1 million d'euros et, en incluant les activités de R&D non capitalisées, représente 20% du chiffre d'affaires conformément à l'IAS 11-18, ce qui confirme l'implication forte en matière d'innovation continue, de recherche et de développement. Une nouvelle identité: EPS est désormais ENGIEeps EPS lance sa nouvelle identité de marque d’entreprise et son nouveau nom commercial et devient ENGIEeps. Toutes les informations seront disponibles sur le nouveau site Internet d'entreprise www.engie-eps.com La nouvelle identité incarne des valeurs partagées et un héritage: la technologie de pointe d'EPS et les ambitions d'ENGIE de fournir de l'énergie à tout le monde et dans toutes les cultures. Avec ce nouveau nom, ENGIEeps réaffirme que tout le monde doit avoir accès à une énergie renouvelable fiable et abordable. En parallèle, elle regroupe la portée globale d'ENGIE et l'empreinte industrielle d'EPS, qui se consacre à apporter une énergie renouvelable moins chère, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à chaque ville, village, communauté ou île alimentés par des énergies fossiles et à fournir une véritable solution à 1 milliard de personnes qui n'ont aujourd'hui pas accès à l'électricité. L'accélération du processus d'intégration réprésente aujourd'hui une ambition audacieuse et un moteur d'intensification globale fort, confirmés par le rôle central joué par ENGIE dans l'augmentation drastique du pipeline des projets. *** *** *** Le rapport financier du premier semestre 2018 est disponible dans la section investisseurs du nouveau site Internet: engie-eps.com/regulated-information *** *** *** À PROPOS D’ENGIEeps ENGIEeps opère dans le secteur des énergies durables, et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur le marché réglementé français Euronext (EPS:FP), ENGIEeps fait partie du groupe ENGIE et est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie propriétaire protégée par 130 brevets et demandes de brevets, et grâce à plus de dix ans de recherches et de développements, ENGIEeps propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie: dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes, et dans les pays émergents, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Au 30 septembre 2018, ENGIEeps a installé et a entamé la phase de mise en service de systèmes de stockage d'électricité et de microgrids qui fournissent de l'énergie à plus de 165 000 clients par jour, pour une capacité totale de 77 MWh dans 23 pays du monde répartis en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Plus d’informations www.engie-eps.com DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué comprend des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties au regard de performances futures d’ENGIEeps. Bien qu’ENGIEeps considère que ces déclarations sont basées sur des attentes et des hypothèses raisonnables à la date de publication de ce communiqué, elles comportent de par leur nature des risques et des incertitudes qui pourraient conduire à des performances réelles différentes de celles indiquées ou sous-entendues dans ces déclarations. Les risques et les incertitudes incluent, sans s’y limiter, ceux expliqués ou identifiés dans les documents publics déposés par ENGIEeps auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, y compris ceux listés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement déposé par ENGIEeps (ex-EPS) auprès de l’AMF le 13 juillet 2018 (sous le numéro R.18-057). Les investisseurs et actionnaires d’ENGIEeps doivent prendre conscience que si l’un ou la totalité de ces risques se réalisent, ils pourraient avoir un impact défavorable sur ENGIEeps. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « croit », « anticipe », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « backlog », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles d’ENGIEeps, concernant, entre autres, les résultats d’ENGIEeps en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance d’ENGIEeps, ainsi que le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels ENGIEeps exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ce développement ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication des documents concernés. ENGIEeps n’a pas l’obligation et ne s’engage en aucun cas à mettre à jour ou réviser l’une de ces déclarations prospectives. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(montants en Euro) 6/30/2018 12/31/2017 6/30/2017 Chiffre d'affaires 1 428 893 9 898 994 3 881 390 Autres produits 42 792 107 371 13 394 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 1 471 685 10 006 365 3 894 784 Coûts des biens et services vendus (1 094 152) (6 030 347) (2 397 671) MARGE BRUTE 377 532 3 976 018 1 497 114 % sur Chiffre d'affaires 26% 40% 39% Frais de personnel (2 186 498) (3 503 332) (2 222 127) Autres charges d’exploitation (1) (712 701) (2 102 364) (855 141) Autres frais de R&D et opérations industrielles (248 793) (115 026) (47 295) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (2) (2 770 459) (1 744 704) (1 627 449) Amortissements (634 923) (1 276 156) (614 323) Pertes de valeur et autres provisions (63 166) (65 174) 26 106 Produits et charges non-récurrents (1 506 077) (2 576 662) (872 289) Stock-options et BSA (1 165 957) (331 539) (246 917) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (6 140 582) (5 994 235) (3 334 872) Produits et charges financiers nets (797 998) (747 538) (147 809) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI 3 777 134 (3 086 219) 0 Impôts sur les sociétés 53 163 818 482 47 960 RÉSULTAT NET (3 108 282) (9 009 510) (3 434 721) Attribuable à : Actionnaires de la société-mère (3 108 282) (9 009 510) (3 434 721) Autres 0 0 0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (0,35) (1,10) (0,43) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 8 816 135 8 155 295 7 941 955 Résultat net dilué par action (3) (0,35) (1,10) (0,43) (1) Par souci de clarté, dans les notes du Rapport Financier Consolidé, les charges d'installation encourues en 2017 ont été reclassées (sur base pro-forma) du poste "Autres charges d’exploitation" au poste "Autres frais de R&D et opérations industrielles" pour 114.776 € au 30/06/2017 et 717.574 € au 31/12/2017 (2) 'EBITDA hors stock-options et plan d'intéressementest une mesure de performance non-IFRS (3) Compte tenu du résultat négatif, le résultat net dilué par action a été aligné sur le résultat par action COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Base comparable IAS 11 et IAS 18

(montants en Euro) 30/06/2018 (1) 12/31/2017 6/30/2017 Chiffre d'affaires 5 420 566 9 898 994 3 881 390 Autres produits 42 792 107 371 13 394 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 5 463 358 10 006 365 3 894 784 Coûts des biens et services vendus (4 178 469) (6 030 347) (2 397 671) MARGE BRUTE 1 284 888 3 976 018 1 497 114 % sur Chiffre d'affaires 24% 40% 39% Frais de personnel (2 186 498) (3 503 332) (2 222 127) Autres charges d’exploitation (712 701) (2 102 364) (855 141) Autres frais de R&D et opérations industrielles (1 033 944) (115 026) (47 295) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (2) (2 648 254) (1 744 704) (1 627 449) Amortissements (634 923) (1 276 156) (614 323) Pertes de valeur et autres provisions (63 166) (65 174) 26 106 Produits et charges non-récurrents (1 506 077) (2 576 662) (872 289) Stock-options et BSA (1 165 957) (331 539) (246 917) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (6 018 378) (5 994 235) (3 334 872) Produits et charges financiers nets (797 998) (747 538) (147 809) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI 3 777 134 (3 086 219) 0 Impôts sur les sociétés 53 163 818 482 47 960 RÉSULTAT NET (2 986 079) (9 009 510) (3 434 721) (1) Données comparatives, sur la base d'un périmètre comparable de normes comptables aux sens d'IAS 11 et IAS 18 (2) L'EBITDA hors stock-options et plan d'intéressementest une mesure de performance non-IFRS AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(montants en Euro) 6/30/2018 12/31/2017 6/30/2017 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (3 108 282) (9 009 510) (3 434 721) Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger 8 484 (23 095) (18 942) Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel 5 867 44 263 61 251 Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt 14 350 21 168 42 310 Total éléments du résultat global, net d’impôt (3 093 932) (8 988 342) (3 392 411) Attribuable aux actionnaires de la société mère (3 093 932) (8 988 342) (3 392 411) ACTIF

(montants en Euro) 6/30/2018 12/31/2017 6/30/2017 Immobilisations corporelles 732 618 753 412 793 919 Immobilisations incorporelles 6 723 850 6 264 545 4 714 958 Autres actifs financiers non courants 74 287 73 757 164 779 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 7 530 755 7 091 714 5 673 656 Créances commerciales 2 171 071 7 930 919 5 694 505 Stocks 8 942 062 997 352 1 205 901 Autres actifs courants 1 154 696 3 184 393 1 524 459 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 900 009 4 237 540 11 393 329 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 16 167 838 16 350 204 19 818 194 TOTAL ACTIF 23 698 593 23 441 918 25 491 850 PASSIF

(montants en Euro) 6/30/2018 12/31/2017 6/30/2017 Capital émis 1 915 029 1 687 926 1 605 943 Primes d’émission 20 550 878 19 451 395 18 082 718 Autres réserves 5 753 829 6 431 264 6 260 799 Report à nouveau (30 297 493) (20 198 389) (20 156 287) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) (6 885 416) (5 923 291) (3 434 722) Total des capitaux propres avant variation de la dette vs Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et réserve IFRS 15 pour prémière adoption (8 963 172) 1 448 905 2 358 451 Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur résultat Net 3 777 134 (3 086 219) 0 Total des capitaux propres (5 186 038) (1 637 314) 2 358 451 Avantages du personnel 2 075 652 688 821 650 432 Passifs financiers non courants 2 313 179 13 403 102 14 236 478 Autres passifs financiers - réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) 0 3 086 219 0 Impôts différés passifs non courants 61 890 107 285 152 681 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 4 450 721 17 285 427 15 039 591 Dette fournisseurs 3 952 702 3 073 080 3 704 318 Autres éléments du passif courant 5 658 747 1 546 769 1 234 148 Passifs financiers courants 14 822 462 3 154 739 3 155 342 Impôts sur les sociétés 0 19 218 0 TOTAL DU PASSIF COURANT 24 433 911 7 793 806 8 093 808 TOTAL PASSIF 23 698 593 23 441 918 25 491 850 ACTIF

Base comparable IAS 11 et IAS 18

(montants en Euro) 30/06/2018 (1) 12/31/2017 6/30/2017 Immobilisations corporelles 732 618 753 412 793 919 Immobilisations incorporelles 6 723 850 6 264 545 4 714 958 Autres actifs financiers non courants 74 287 73 757 164 779 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 7 530 755 7 091 714 5 673 656 Créances commerciales 7 907 210 7 930 919 5 694 505 Stocks 1 236 476 997 352 1 205 901 Autres actifs courants 1 154 696 3 184 393 1 524 459 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 900 009 4 237 540 11 393 329 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 14 198 391 16 350 204 19 818 194 TOTAL ACTIF 21 729 146 23 441 918 25 491 850 PASSIF

Base comparable IAS 11 et IAS 18

(montants en Euro) 30/06/2018 (1) 12/31/2017 6/30/2017 Capital émis 1 915 029 1 687 926 1 605 943 Primes d’émission 20 550 878 19 451 395 18 082 718 Autres réserves 5 753 829 6 431 264 6 260 799 Report à nouveau (29 222 930) (20 198 389) (20 156 287) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) (6 763 211) (5 923 291) (3 434 722) Total des capitaux propres avant variation de la dette vs Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) (7 766 404) 1 448 905 2 358 451 Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur résultat Net 3 777 134 (3 086 219) 0 Total des capitaux propres (3 989 270) (1 637 314) 2 358 451 Avantages du personnel 2 075 652 688 821 650 432 Passifs financiers non courants 2 313 179 13 403 102 14 236 478 Autres passifs financiers - réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) 0 3 086 219 0 Impôts différés passifs non courants 61 890 107 285 152 681 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 4 450 721 17 285 427 15 039 591 Dette fournisseurs 3 952 702 3 073 080 3 704 318 Autres éléments du passif courant 2 492 532 1 546 769 1 234 148 Passifs financiers courants 14 822 462 3 154 739 3 155 342 Impôts sur les sociétés 0 19 218 0 TOTAL DU PASSIF COURANT 21 267 696 7 793 806 8 093 808 TOTAL PASSIF 21 729 146 23 441 918 25 491 850 (1) Données comparatives, sur la base d'un périmètre comparable de normes comptables aux sens d'IAS 11 et IAS 18 Flux de trésorerie

(montants en Euro) 6/30/2018 12/31/2017 6/30/2017 Bénéfice / (Déficit) net (3 108 282) (9 009 510) (3 434 722) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI (3 777 134) 3 086 219 0 Amortissements 634 923 1 276 156 614 323 Pertes de valeur des actifs 63 166 65 173 (26 106) Stock option et BSA 643 962 331 539 246 917 Avantage du personnel 147 364 0 61 251 Variation des financements sans impact sur la trésorerie 88 904 486 276 0 Variation du besoin en fonds de roulement Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés 714 203 (719 765) 0 (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés 5 410 135 (4 684 855) (879 527) (Augmentation) / Diminution des stocks (4 108 592) 146 800 (61 749) Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes 2 340 922 (1 259 936) (915 140) Augmentation / (Diminution) du passif non-courant (820 065) 697 176 (17 075) Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (1 770 494) (9 584 726) (4 411 828) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles (992 234) (2 581 110) (568 770) Flux de trésorerie nets liés au regroupement d’entreprises 0 0 7 165 (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles (81 199) (147 741) 10 832 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (1 073 433) (2 728 851) (550 773) Financements Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 1 179 811 9 524 186 10 844 441 Apport de capitaux par les actionnaires 1 326 586 1 480 243 29 581 Rachat d’actions propres 0 62 294 (2 486) Bons de souscription d’actions 0 6 605 6 605 Flux de trésorerie nets des activités de financement 2 506 397 11 073 328 10 878 141 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 4 237 540 5 477 790 5 477 790 Flux de trésorerie nets (337 530) (1 240 249) 5 915 540 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 3 900 009 4 237 540 11 393 330 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180928005592/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ELECTRO POWER SYSTEMS 28/09 ELECTRO POWER : Résultats du premier semestre arrêté au 30 juin 2018 La croissan.. BU 25/09 ELECTRO POWER SYSTEMS SA : publication des résultats semestriels 11/09 ELECTRO POWER SYSTEMS : Déclaration Dirigeants-Souscription CO 09/08 ELECTRO POWER SYSTEMS : Déclaration Dirigeants-Souscription CO 06/08 ELECTRO POWER : 3,2 millions d'actions émises CF 06/08 ELECTRO POWER SYSTEMS : l'augmentation de capital de 30,3 millions d’euros a été.. AO 06/08 ELECTRO POWER SYSTEMS : Sursouscription de l’augmentation de capital de 30,3 mil.. AN 06/08 ELECTRO POWER SYSTEMS : Admission de nouveaux titres CO 06/08 ELECTRO POWER SYSTEMS : Admission de nouveaux titres CO 17/07 ELECTRO POWER SYSTEMS : Franchissements de seuil CO Recommandations des analystes sur ELECTRO POWER SYSTEMS 31/05 LES AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Alstom, Air France KLM, L'Oréal, Altice, Dassault.. 31/05 ELECTRO POWER : Invest Securities reste acheteur CF 03/04 ELECTRO POWER SYSTEMS : Invest Securites remonte sa cible CF