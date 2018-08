ELECTROLUX : cède ses aspirateurs professionnels aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Electrolux a cédé son activité de fabrication d'aspirateurs professionnels aux Etats-Unis à Bissell et Nuera Air. Ces actifs comprennent notamment les marques Sanitaire et BEAM et représentent un chiffre d'affaires annuel de 70 millions de dollars. La transaction ne devrait pas avoir d'impact sur les résultats du groupe suédois d'électroménager qui a décidé de recentrer sa division Home Care sur ses marques mondiales.