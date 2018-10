Electrolux: bénéfice net en repli au 3e trimestre

Données financières (SEK) CA 2018 124 Mrd EBIT 2018 6 207 M Résultat net 2018 4 273 M Trésorerie 2018 1 088 M Rendement 2018 4,82% PER 2018 13,20 PER 2019 9,40 VE / CA 2018 0,44x VE / CA 2019 0,43x Capitalisation 55 759 M Graphique ELECTROLUX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ELECTROLUX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 226 SEK Ecart / Objectif Moyen 25% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jonas Samuelson President, Chief Executive Officer & Director Staffan Bohman Chairman Jan Brockmann Chief Operating Officer Therese Friberg Chief Financial Officer J. P. Iversen Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ELECTROLUX -31.86% 6 284 MIDEA GROUP CO LTD --.--% 38 504 GROUPE SEB -10.00% 8 035 NEWELL BRANDS -46.93% 7 848 YUNDA HOLDING CO LTD --.--% 7 295 MIDDLEBY CORP -17.95% 6 465