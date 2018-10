Electrolux : rachat du fabricant italien SPM Drink Systems

02/10/2018 | 17:49

Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société italienne SPM Drink Systems, fabricant de distributeurs professionnels de boissons et de glaces, pour un montant non divulgué.



SPM Drink Systems, basé à Spilamberto, dans la province de Modène, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros l'an dernier et compte environ 110 employés.



Electrolux a déclaré que cette décision faisait partie de sa stratégie visant à accroître sa présence dans l'industrie hôtelière.



Le portefeuille de SPM Drink Systems permettra au groupe de devenir un 'fournisseur de solutions à service complet', a-t-il souligné, en étendant son offre de boissons actuelle.



Avec l'acquisition en 2017 du fabricant de machines à café Grindmaster-Cecilware en Amérique du Nord, le groupe renforce également sa présence dans le segment des boissons en pleine croissance, a déclaré Electrolux.



