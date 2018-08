Electrolux : se désengage de BEAM et Sanitaire aux États-Unis

08/08/2018 | 13:09

Electrolux annonce ce jour avoir cédé ses activités 'aspirateurs' aux États-Unis, opérant sous les marques Sanitaire et BEAM, afin d'améliorer sa compétitivité dans la région.



La marque Sanitaire et ses activités ont ainsi été cédées à l'entreprise Bissell. La marque BEAM passe pour sa part sous le giron de la société canadienne Nuera Air.



Les activités dont Electrolux se désengage ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 70 millions de dollars en 2017, précise le groupe suédois. Néanmoins, ces transactions 'ne devraient pas impacter significativement les résultats futurs', est-il estimé.





