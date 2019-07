Electrolux : a confirmé ses prévisions pour 2019

18/07/2019 | 12:56

Le fabricant d'appareils électroménagers a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions et confirme ses prévisions 'légèrement positives' sur le marché européen cette année.



La société suédoise a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,6 milliard de couronnes pour le deuxième trimestre, contre 827 millions de couronnes à la même période de l'année dernière.



Electrolux a déclaré que les hausses de prix ont totalement compensé les obstacles liés à la hausse des coûts des matières premières, des tarifs commerciaux et des volumes plus faibles.



Alors que les ventes nettes ont légèrement augmenté au cours du dernier trimestre, passant de 31,4 milliards à 31,7 milliards de couronnes, la croissance organique a été négative, atteignant -2,6%, en raison notamment des cessions récentes du groupe.



Electrolux a cependant confirmé ses prévisions pour 2019, la demande en Europe devant être 'légèrement positive'.



La scission de son unité de produits professionnels est attendue au premier trimestre de 2020 ou, au plus tard, le deuxième trimestre de 2020, a indiqué le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.