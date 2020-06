Electrolux : des produits de refroidissement plus responsable

05/06/2020 | 12:41

Le groupe Electrolux annonce prévoir de réduire les émissions des produits de refroidissement utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et d'autres appareils tels que les lave-linge séchants.



Electrolux a ainsi dévoilé un plan pour remplacer tous les gaz à effet de serre à fort impact dans tous ses appareils d'ici 2023 au plus tard, dans le cadre de ses engagements envers une initiative portée par les Nations Unies.



Ce plan doit permettre à Electrolux d'atteindre son objectif de réduire considérablement son empreinte environnementale au cours des prochaines décennies.



