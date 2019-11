Electrolux : lance deux emprunts EMTNE pour environ 140 ME

19/11/2019 | 11:40

Electrolux annonce le lancement de deux emprunts EMTN (Euro Medium Term Note d'un montant total de 1,5 milliard de couronnes suédoises (environ 140 millions d'euros).



Les deux emprunts, d'un montant de 750 millions de couronnes suédoises chacun, arrivent à échéance en novembre 2024, a annoncé le fabricant d'appareils électroménagers suédois dans un communiqué.



Un prêt est émis à taux fixe et porte sur un coupon de 0,885% par an, tandis que l'autre est assorti d'un taux d'intérêt variable.



Le produit sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, a ajouté Electrolux.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.