Electrolux : le COVID-19 aura un impact financier significatif

16/03/2020 | 12:30

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux a indiqué lundi qu'il y avait un 'risque considérable' d'avoir un 'impact financier important' en raison de la propagation du coronavirus au cours du premier semestre 2020.



Compte tenu de la fluidité de la situation, il n'est pas possible de prédire la durée ou l'ampleur de la crise sanitaire, et donc le plein impact potentiel, selon le rapport.



Electrolux a déclaré vouloir intensifier ses efforts pour encourager davantage d'employés à travailler à distance et modifier la façon dont les employés travaillent sur ses sites de fabrication.



