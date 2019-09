Electrolux : plusieurs éléments non-récurrents au T3

11/09/2019 | 11:58

Electrolux prévient ce mercredi qu'il pourrait annoncer jusqu'à 400 millions de couronnes suédoises (environ 38 millions d'euros) d'éléments non-récurrents de ses résultats au troisième trimestre, résultant des mesures de restructuration annoncées aujourd'hui.



Le fabricant suédois d'appareils électroménagers a en effet décidé aujourd'hui de lancer un plan de renforcement de l'efficacité dans l'ensemble du groupe, représentant des coûts de restructuration de 1,6 milliard de couronnes suédoises au troisième trimestre (environ 150 millions d'euros). Ce plan devrait avoir également un impact sur environ 875 postes hors production dans le monde, a-t-il déclaré.



Après avoir examiné ses activités de fabrication en Hongrie, Electrolux a notamment décidé de sous-traiter la production d'aspirateurs, ce qui entraînera environ 800 suppressions d'emplois..



Electrolux devrait par ailleurs faire état d'un élément non récurrent négatif d'environ 200 millions de couronnes suédoises, en raison d'un règlement judiciaire aux États-Unis.



Cependant, ces montants devraient être en partie compensés par une décision judiciaire favorable au Brésil, représentant un élément non récurrent positif d'environ 1,4 milliard de couronnes suédoises (130 millions d'euros).





