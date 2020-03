Electrolux : première cotation en vue pour 'Professional'

09/03/2020 | 13:36

Le fabricant suédois d'électroménager Electrolux a annoncé que la première cotation boursière d'Electrolux Professional, sa filiale d'équipements destinés aux professionnels, interviendrait le 23 mars.



Aux termes de la distribution d'actions, prévue le 19 mars, les actionnaires du groupe recevront une action Electrolux Professional pour chacune de leurs actions détenues, qu'elles soient de classe A ou de classe B.



Les titres Electrolux Professional seront cotés sur le Nasdaq Stockholm.



Electrolux Professional - dont les clients sont essentiellement issus des secteurs de l'alimentation et de la blanchisserie - est considérée comme l'activité la plus rentable du groupe suédois.



Electrolux a également annoncé le lancement de deux emprunts obligataires à horizon 2022, pour un montant de trois milliards de couronnes suédoises (environ 280 millions d'euros), dans le cadre de son programme EMTN d'émissions à moyen terme.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.