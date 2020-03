Electrolux : prend des mesures importantes face au Covid-19

23/03/2020 | 11:16

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux met en oeuvre des actions 'agressives' pour réduire le risque pour les revenus et les flux de trésorerie en raison de l'épidémie de coronavirus qui se développe rapidement.



Le conseil d'administration de la société a décidé qu'aucun dividende ne serait versé aux actionnaires pour l'exercice 2019.



Electrolux a déclaré vouloir ajuster continuellement la production dans toutes les régions pour s'adapter aux volumes de ventes attendus et fermera temporairement les usines touchées.



Cependant, il y aura un impact financier significatif en 2020, a déclaré le groupe.



