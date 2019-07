Electrolux : va investir 130 ME dans une usine italienne

03/07/2019 | 13:36

Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux prévoit d'investir environ 130 millions d'euros dans l'automatisation, la numérisation et l'innovation dans une usine italienne de produits de réfrigération.



L'investissement sur le site de fabrication de Susegana, près de Venise, qui devrait s'achever en 2022, comprend deux nouvelles chaînes de montage et des ressources pour le développement de produits et de procédés, a annoncé le groupe.



Cet investissement s'inscrit dans le programme d'investissement annoncé par le groupe en 2017, qui totalise 8 milliards de couronnes suédoises (environ 750 millions d'euros) sur une période de quatre à cinq ans, a ajouté la direction.



