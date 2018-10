ELECTRONIC ARTS : Berenberg débute le suivi à Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a entamé le suivi d’Electronic Arts avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 145 dollars. Le bureau d’études estime que les investisseurs ont désormais une piètre opinion de la valeur car le management a confirmé que la saison des fêtes serait moins bonne que prévu en réduisant ses objectifs. Il juge que sa baisse constitue un bon point d’entrée, un investissement dans Electronic Arts étant plus qu’un pari sur le nouvel opus d’une franchise.L'analyste s'attend à ce que les franchises du groupe dans les jeux de sport, en particulier FIFA, bénéficient d'un plus grand intérêt pour le football au niveau mondial.