ELECTRONIC ARTS : fait mieux que prévu, mais pâtit de la comparaison avec ACTIVISION

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACTIVISION BLIZZARD 8.27% 72.0199 15.33% ELECTRONIC ARTS INC. -3.96% 114.49 11.25%

L’éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais sa performance souffre de la comparaison avec son concurrent Activision Blizzard. Au quatrième trimestre, clos fin mars, le concurrent d’Ubisoft a généré un bénéfice net de 418 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action, contre un profit de 209 millions de dollars, représentant 69 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,08 dollar, soit 3 cents de plus que le consensus.Les revenus ont augmenté de 12% à 1,39 milliard de dollars, dont 1,22 milliard de dollars (+23,8%) pour les revenus digitaux. En données ajustées, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,21 milliard de dollars alors qu'il était anticipé par le consensus à 1,18 milliard de dollars.Sur l'exercice 2021, l'éditeur américain de jeux vidéo cible en données ajustées un bénéfice par action de 4,90 dollars et des revenus de 5,55 milliards de dollars. Le consensus s'élève à 4,68 dollars pour le bénéfice par action 5,2 milliards pour les revenus.Sur le premier trimestre, le groupe cible en données ajustées un bénéfice par action de 70 cents et des revenus de 1 milliard de dollars. Le consensus s'élève à 98 cents pour le bénéfice par action et 1,19 milliard pour les revenus.