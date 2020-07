ELECTRONIC ARTS : plus optimiste sur son exercice

Données financières USD EUR CA 2021 5 630 M - 4 757 M Résultat net 2021 1 153 M - 975 M Tréso. nette 2021 5 499 M - 4 647 M PER 2021 35,5x Rendement 2021 - Capitalisation 40 013 M 40 013 M 33 812 M VE / CA 2021 6,13x VE / CA 2022 5,57x Nbr Employés 9 800 Flottant 99,6% Graphique ELECTRONIC ARTS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ELECTRONIC ARTS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 33 Objectif de cours Moyen 139,75 $ Dernier Cours de Cloture 138,59 $ Ecart / Objectif Haut 11,8% Ecart / Objectif Moyen 0,84% Ecart / Objectif Bas -14,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Andrew P. Wilson Chief Executive Officer & Director Lawrence F. Probst Chairman Blake J. Jorgensen Chief Operating & Financial Officer Kenneth Moss Chief Technology Officer Leonard S. Coleman Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ELECTRONIC ARTS INC. 28.91% 40 013 ADOBE INC. 33.07% 210 515 SQUARE, INC. 106.41% 56 733 AUTODESK, INC. 28.69% 51 752 WORKDAY INC. 9.81% 42 467 TWILIO INC. 172.13% 37 457