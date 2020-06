Electronic Arts Inc. : Nouvelle collaboration entre EA et Steam

Lancement de 25 jeux EA sur Steam

En juin 2011, Electronic Arts a lancé sa plateforme de téléchargement de jeux Origin. Depuis cette date, l'éditeur avait alors mis de côté Steam, privilégiant tout naturellement sa plateforme digitale.

Toutefois, on assiste depuis la fin de l'année 2019 à un changement de stratégie. EA décide en effet, d'alimenter à nouveau le catalogue de jeux de Steam. Le 4 juin 2020, l'éditeur américain a même annoncé le lancement de 25 jeux EA sur Steam, dont des licences comme Need For Speed ou encore Mirror's Edge. Les joueurs de PC Steam pourront également se replonger dans l'univers de la série Crysis, qui met en scène un New-York sous invasion extraterrestre.

Cette collaboration va même plus loin, puisque Electronic Arts va intégrer son service d'abonnement EA Access sur la plateforme Steam cet été. Ce service premium permet d'accéder à l'intégralité du catalogue d'Electronic Arts ainsi qu'à des réductions et des jeux en avant-première pour 3.99€/mois ou 24,99€/an. Cet abonnement existe déjà sur les plateformes Xbox One, PS4 et Origin.

"Nous voulons que tout le monde puisse jouer à ses jeux préférés où qu'il soit et quel que soit son système. Sortir nos jeux sur Steam est donc une étape importante dans cette stratégie. Nous sommes très heureux que nos jeux soient sur Steam et nous comptons les valoriser encore plus grâce à l'offre d'abonnement que nous lancerons cet été" annoncé Mike Blank, vice-président du développement dans un récent communiqué de presse.

Pour célébrer cette bonne nouvelle et en particulier le 25e anniversaire de Command & Conquer, Electronic Arts a annoncé que la collection remasterisée de cette licence historique serait désormais disponible sur PC via Origin et Steam.

Les fans de cette collection pourront profiter d'une expérience 4K, d'un multijoueur modernisé, d'une interface utilisateur améliorée et d'une bande-son remasterisée.

Hausse record des joueurs sur The SimsTM4

Le studio d'Electronic Arts, Maxis, a par ailleurs indiqué que The Sims 4 a vu plus de 2,5 millions de nouveaux joueurs rejoindre la communauté ce dernier trimestre avec un pic à près de 10 millions de joueurs par mois. Le jeu n'avait jamais connu ce trafic par le passé et cela peut sans doute s'expliquer par le confinement. Les joueurs ont en effet, la possibilité de créer une propre histoire à leur Sims, de leur choisir un métier, de concevoir leur maison, de leur fonder une famille et une vie sociale riche ou non, et in fine, de recréer virtuellement les moments spéciaux de la vie, qui avaient pu être relégués au second-plan pendant le confinement.

Le studio Maxis, a également annoncé le lancement de l'extension The Sims 4 Eco Lifestyle qui donne la liberté aux joueurs de maintenir un mode de vie durable à leur personnage. Cela témoigne ainsi d'une tendance quant à elle bien réelle qui est profonde.

Electronic Arts réalise une performance de 11% depuis le début de l'année et fait partie du portefeuille Investisseur USA de Zonebourse.