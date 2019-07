ELI LILLY : relève ses objectifs de bénéfice par action ajusté pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eli Lilly a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice par action ajusté en hausse de 1% à 1,50 dollar, supérieur au consensus de 1,45 dollar. Quant au chiffre d’affaires, il progresse de 1% et s’établit à 5,63 milliards de dollars, surpassant également le consensus de 5,58 milliards de dollars. Dans ce contexte, le groupe a relevé sa fourchette d'objectifs de bénéfice par action ajusté. Il vise désormais une cible de 5,67 à 5,77 dollars, contre une ancienne cible de 5,60 à 5,70 dollars."Le portefeuille de nouveaux médicaments de Lilly a atteint un plus grand nombre de patients au cours du deuxième trimestre, ce qui a permis à la société d'accroître son chiffre d'affaires malgré les vents contraires, y compris l'expiration du brevet américain du Cialis ", a déclaré David A. Ricks, président et directeur général.