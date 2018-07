ELI LILLY : relève son objectif annuel et se sépare d'Elanco

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eli Lilly a annoncé la scission de son activité de santé animale Elanco pour l'introduire en Bourse. Le groupe pharmaceutique américain a également relevé sa prévision de bénéfice annuel dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment à ses antidiabétiques Trulicity et Humalog. Le laboratoire vise désormais un BPA ajusté 2018 compris entre 5,4 et 5,5 dollars, contre entre 5,1 et 5,2 dollars précédemment. Pour le deuxième trimestre, son BPA ajusté a atteint 1,5 dollar, contre un consensus de 1,3 dollar.