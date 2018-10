ELI LILLY : signe un partenariat avec Dicerna Pharmaceuticals

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eli Lilly et Dicerna Pharmaceuticals ont annoncé une collaboration mondiale en matière de licences et de recherche axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments potentiels dans les domaines des maladies cardiométaboliques, de la neurodégénération et de la douleur. Les deux sociétés prévoient collaborer à la mise au point de plus de 10 médicaments expérimentaux.Selon les termes de l'entente, Dicerna recevra un paiement initial de 100 millions de dollars, ainsi qu'un placement en actions de 100 millions de dollars moyennant une prime. Dicerna est également admissible à recevoir jusqu'à environ 350 millions de dollars par cible en étapes de développement et de commercialisation.